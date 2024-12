El pasado 11 de diciembre, Alianza Lima confirmó la salida de Pablo Sabbag tras 2 años. El delantero tuvo un buen inicio con camiseta blanquiazul, pero las continuas lesiones le impidieron seguir demostrando su máximo potencial. Por el momento, su futuro estaría en su natal Colombia, ya que dos clubes estarían interesados en sus servicios.

Por el momento, el 'Jeque' entrena por su cuenta para llegar a punto cuando consiga club. A la par, continúa con su faceta como cantante, la cual es una de sus pasiones aparte del fútbol. Tanto es así que, tras su salida de Alianza Lima, prometió regresar para hacer un gran concierto.

PUEDES VER: Pedro García contó que Jorge Fossati dejaría la selección peruana y reveló a su reemplazante tras nuevo directorio

Pablo Sabbag promete gran concierto en Matute tras salida de Alianza Lima

A través de redes sociales, Pablo Sabbag hizo una curiosa promesa a los hinchas de Alianza Lima. El atacante colombiano se comprometió a volver a Matute para brindar un gran concierto. En lugar de regresar como futbolista, desea hacerlo como cantante.

"Cuando este cantando ya, prometo un concierto gratis en Matute para mi gente de Alianza", escribió en su cuenta de 'X'. Recordemos que, por medio de sus redes sociales, Sabbag comparte los shows que realiza en distintas discotecas. Además, publica distintas covers de las canciones del momento.

Pablo Sabbag y su promesa para hinchas de Alianza. Foto: captura de X/Alianza Lima.

El sentido mensaje de despedida de Pablo Sabbag de Alianza Lima

A través de redes sociales, Sabbag aseguró que Alianza Lima se convirtió en su hogar y en donde experimentó un cúmulo de emociones. Asimismo, señaló que esta experiencia en el club blanquiazul ha marcado su carrera de una forma significativa.

"Hoy me toca despedirme de Alianza Lima, y la verdad, no sé si las palabras puedan alcanzar para expresar lo que siento. Fueron dos años que marcaron mi vida de una forma que nunca imaginé. Este club no fue solo un equipo, fue mi hogar, el lugar donde viví alegrías que quedarán grabadas para siempre en mi corazón", se lee al inicio de su publicación.

Pablo Sabbag llegó a Alianza Lima en el 2023. Foto: archivo GLR.

"Cada vez que me puse esta camiseta, lo hice con el alma. Jugué con pasión, con orgullo y, muchas veces, incluso con dolor, porque el amor por estos colores siempre fue más grande que cualquier obstáculo. A la hinchada, no tengo palabras suficientes para agradecerles. Ustedes fueron mi inspiración, mi fuerza en los momentos difíciles. Cada grito, cada aplauso, cada aliento me hizo sentir que no estaba solo en la cancha", continuó.

"Aunque hoy nuestros caminos se separen, quiero que sepan que me voy con el corazón lleno de gratitud y amor. Alianza Lima será para siempre una parte de mí, y desde donde esté, seguiré alentando como el hincha más fiel. Gracias, Alianza, por regalarme los años más hermosos de mi carrera. Llevaré tu nombre tatuado en el alma por siempre. ¡Te amo, Alianza!", concluyó.