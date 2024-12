Sport Boys es uno de los equipos que mejor se viene reforzando para la temporada 2025. El conjunto del Callao no quiere pasar por apuros de cara a la próxima campaña y ha sumado algunos nombres de fuerza en su plantel. En medio de este panorama, varios hinchas se cuestionan qué pasará con Cristian Benavente.

El 'Chaval' arribó al puerto a mediados del 2024 desde la Universidad César Vallejo. Sin embargo, no pudo encontrar continuidad por una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por varias semanas. Hoy su futuro es una incertidumbre. Por ello, Cristian Paulucci, DT de Boys, y Gustavo Vasallo, gerente deportivo, hablaron sobre su futuro.

¿Cuál es el futuro de Cristian Benavente en Sport Boys?

En conversación con Best Cable, el técnico argentino, quien llegó a Sport Boys a fines de la temporada pasada, expresó su deseo por seguir contando con Cristian Benavente en su plantilla. No obstante, es un tema que no depende estrictamente de su persona.

"Cristian siempre estuvo en los planes, es un grandísimo jugador que ha pasado por un equipo grande y por selección, así que ojalá que lo podamos tener, pero no hay que apurarnos", señaló.

En esa misma línea, Gustavo Vasallo contó que la continuidad de Benavente aún está en evaluación y adelantó que la institución rosada se encuentra en la búsqueda de un delantero tras la salida del argentino Pablo Bueno. "Estamos estudiando la continuidad de Benavente y por ahora se está analizando un '9' peruano"

Cristian Benavente llegó a Sport Boys desde la UCV. Foto: archivo GLR.

¿Qué fichajes ha confirmado Sport Boys para el 2025?

Conoce a los jugadores que ya fueron anunciados por las redes sociales del Sport Boys para la siguiente temporada. En el caso de Luis Urruti, el periodista Gustavo Peralta adelantó hace algunos días que su fichaje era un hecho, por lo cual solo resta su presentación oficial. Gracias a su condición de nacionalizado, no ocupará ficha de extranjero.

Jefferson Nolasco (arquero)

Alejandro Hohberg (extremo)

Rodrigo Colombo (defensa)

Matías Almirón (defensa)

Nicolás Da Campo (mediocampista)

Erick Gonzáles (pivote)

Juan Gonzáles (extremo)

Oslimg Mora (extremo).

Los números de Cristian Benavente en Sport Boys

Con la camiseta de Sport Boys, Cristian Benavente disputó 378 minutos en 8 encuentros en el Torneo Clausura, en los que no anotó goles y solo brindó una asistencia.

El 'Chaval' estuvo ausente durante varias fechas en el cuadro rosa, debido a una lesión. Sin embargo, en los partidos que estuvo, mostró un buen rendimiento.

¿En qué equipos jugó Cristian Benavente?

Cristian Benavente se formó en las divisiones menores del Real Madrid, pero no llegó a debutar profesional. Posteriormente, el 'Chaval' pasó por el Milton Keynes Dons de Inglaterra, el Charleroi de Bélgica, Pyramids de Egipto y Nantes de Francia.

En el fútbol peruano, el centrocampista ha defendido los colores de Alianza Lima, César Vallejo y Sport Boys. Con los íntimos, el volante logró el título nacional de la Liga 1 2022.