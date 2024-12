Christian Cueva sigue siendo uno de los jugadores más seguidos del fútbol peruano, tanto por su calidad en el campo de juego como por las constantes noticias extrafutbolísticas que lo rodean. El volante dejó claro que, a pesar de los altibajos en su carrera, su cariño por Alianza Lima es inquebrantable. El mediocampista confesó en una reciente entrevista su anhelo de regresar a las filas del club del cual es hincha confeso.

Cueva, quien actualmente trabaja en la renovación de su vínculo con Cienciano, no descarta la posibilidad de volver al equipo. Aunque su última etapa en Alianza Lima fue polémica debido a las lesiones y un bajo nivel de rendimiento, el jugador de 33 años mantiene la esperanza de una revancha.

¿Christian Cueva quiere volver a Alianza Lima?

Christian Cueva ha sido claro en cuanto a su deseo de regresar a Alianza Lima. En entrevista con ‘Delengua2’, el nuevo podcast de Exitosa, el volante reveló que siempre ha sido hincha del club y que, en algún momento, le gustaría vestir nuevamente la camiseta blanquiazul. “Sí, claro. Yo siempre pienso en regresar al equipo que soy hincha”, señaló ‘Aladino’.

De esta forma, el volante manifestó su deseo de regresar al equipo de La Victoria en el futuro, con lo que destaca su amor por la institución, a pesar de la difícil experiencia que vivió durante su último paso por el club. En 2023, Cueva no logró brillar como se esperaba y no pudo cumplir con las expectativas de la hinchada aliancista, lo que llevó a su salida del equipo.

A pesar de ello, el hecho de que su carrera siga ligada a equipos de primera división en el país hace pensar que su vínculo con Alianza Lima podría renovarse en cualquier momento, siempre que las condiciones sean las adecuadas. El sueño de volver de Cueva está latente, pero la decisión dependerá de muchos factores, tanto deportivos como personales.

Christian Cueva reveló su deseo de retornar a la selección peruana

Además de su deseo de regresar a Alianza Lima, Christian Cueva no ocultó su sueño de volver a vestir la camiseta de la selección peruana. Después de varios altibajos, Cueva sigue siendo un jugador que mantiene un cariño profundo por la Bicolor y, pese a no haber sido convocado en las últimas fechas eliminatorias, sigue trabajando para estar nuevamente en el radar de Jorge Fossati.

“Con la selección es algo que en este último tiempo no se me ha dado, tuve una lesión el año pasado. Este año no tuve mucha continuidad, no tuve mucho fútbol. Creo que es un tema muy pendiente porque yo quiero ayudar siempre a mi selección. Lo que más amo es jugar por mi selección y defender a mi país”, aseveró.

¿Dónde jugará Christian Cueva en 2025?

La incógnita sobre el futuro de Christian Cueva sigue abierta, pero su deseo de seguir jugando en el fútbol peruano parece claro. Si bien su contrato con Cienciano aún no ha sido renovado oficialmente, hay intención de ambas partes por renovar el vínculo por todo el 2025, así lo aseguró el periodista de Líbero, Gustavo Peralta.

“Cienciano del Cusco y Christian Cueva cerca de acordar la renovación por todo el 2025”, señaló el comunicador a finales de noviembre. No obstante, el trujillano también estaría en la mira del nuevo inquilino de la Liga 1, Juan Pablo II, quien no quiere pasar desapercibido en la máxima categoría y buscaría fichar a ‘Cuevita’.

“Podría estar interesado en el último gran '10' de la selección peruana. Por un lado, me han dicho que interesaría para el futuro Christian Cueva en Juan Pablo II. Yo sé que dejó de ser jugador de Cienciano, pero están viendo opciones y podría interesar a Juan Pablo”, indicó Mauricio Loret de Mola en su programa en YouTube, ‘Desmarcados’.