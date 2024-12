El futuro de Christian Cueva es una incertidumbre. A día de hoy, el volante peruano no tiene equipo, puesto que su contrato con Cienciano ya finalizó. En las últimas semanas, ha sido vinculado con distintos clubes del ámbito nacional, pero no existe nada concreto. Por el momento, el jugador se mantiene alejado de las canchas e incursiona en el mundo musical.

A su 33 años, el popular 'Aladino' aún siente que puede seguir rindiendo en la primera división del fútbol peruano. Por ello, en una reciente entrevista, señaló que se está preparando de la mejor manera y espera algún día volver a la selección peruana.

Christian Cueva expresó su deseo de regresar a la selección peruana

En conversación con Radio Exitosa, Christian Cueva reconoció que no tuvo un buen año 2024 por la lesión que le impidió alcanzar su mejor nivel. Sin embargo, recalcó que sueña con volver a vestir los colores de la selección peruana.

"Con la selección es algo que en este último tiempo no se me ha dado, tuve una lesión el año pasado. Este año no tuve mucha continuidad, no tuve mucho fútbol. Creo que es un tema muy pendiente porque yo quiero ayudar siempre a mi selección. Lo que más amo es jugar por mi Selección y defender a mi país", declaró

Asimismo, se refirió al sistema de juego de Jorge Fossati con la Bicolor. "Los jugadores tienen que estar acoplados a cualquier funcionamiento que pida un entrenador, no todos tienen la misma idea de juego. Son temas que internamente, entre jugador y comando técnico, se hablará para fortalecer", añadió.

Finalmente, se animó a hablar acerca de su futuro. "La gente del Cusco me recibió muy bien. Seguimos en conversaciones con el presidente de Cienciano, Sergio (Ludeña), no descarto nada, no cierro las puertas a nadie, busco lo mejor para mí, mientras tanto me mantengo entrenando por mi cuenta", finalizó.

Cueva fue vital para la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018. Foto: difusión.

Christian Cueva alista su vuelta a la Bicolor

A pesar de no afrontar un buen momento futbolístico y ser noticia por su incursión en la música, el atacante de 33 años remarcó que mantiene la ilusión de volver a la selección peruana para afrontar los partidos de marzo ante Bolivia y Venezuela.

"Yo mismo me extraño. Son momentos que uno disfrutó y es feliz. Espero y estoy seguro de que así será: nuevamente estar en mi selección, defendiendo a mi país y representándolo como siempre lo he hecho", dijo en diálogo con Radio Karibeña.

Por otra parte, el exjugador de Alianza Lima no dudó en elogiar el gesto que tuvo Fossati mientras se encontraba lesionado y sin club. "Siento un respeto por él. La verdad, en el momento más difícil de mi carrera me dio una llamada y me invitó a entrenar en la selección, en la Videna. Le envío un abrazo al profe y decirle que el próximo año... marzo es mío", sentenció.