Alianza Lima sufre una sensible baja para la próxima temporada, en la que no solo buscarán mostrar una mejor imagen en la Liga 1, sino que también intentarán superar la fase 1 de la Copa Libertadores. Sebastián Rodríguez le comunicó a la dirigencia ‘blanquiazul’ que no formará parte del equipo para el próximo año, así lo confirmó el periodista argentino César Luis Merlo, quien agregó que el uruguayo ejecutará una de las cláusulas de su contrato para resolver su vínculo con el club de La Victoria.

‘Bigote’ llegó a Alianza Lima como jugador libre proveniente de Peñarol a inicios del 2024. La permanencia del uruguayo era en principio por dos temporadas; no obstante, una de las cláusulas señalaba que el jugador podía disolver el compromiso para partir a otro equipo al final de su primer año en la institución.

Sebastián Rodríguez no continuará en Alianza Lima

A través de su cuenta en X, César Luis Merlo, periodista argentino reconocido por su precisión en cuanto a los fichajes en Sudamérica, reveló que Sebastián Rodríguez no seguirá en Alianza Lima para el 2025. En su publicación, Merlo aseveró que el uruguayo le comunicó a la dirigencia ‘blanquiazul’ que hará efectiva la cláusula de su contrato para validar la desvinculación con el club.

“[CONFIRMADO] Sebastián Rodríguez no seguirá en Alianza Lima. El mediocampista uruguayo ya le comunicó al club que ejercerá su cláusula de salida, ya que desea buscar nuevos rumbos”, indicó Merlo. De esta forma, ‘Bigote’ dejará el club ‘íntimo’ poco tiempo después de publicar un mensaje de despedida en sus redes sociales, que causó controversia entre los hinchas.

“Terminó una temporada difícil y de gran aprendizaje en este club tan grande. Gracias por el apoyo constante durante todo el torneo”, fue lo que posteó el uruguayo en su cuenta de Instagram. Este enigmático mensaje causó revuelo en las redes, puesto que se desconocía sobre sus intenciones de salir del club para la próxima temporada.

¿Dónde jugará Sebastián Rodríguez?

Por el momento, se desconoce cuál será el nuevo destino de Sebastián Rodríguez; sin embargo, semanas atrás el uruguayo reveló que recibió un llamado de un equipo grande de Chile, aunque sin decir el nombre. En dicha ocasión, el popular ‘Bigote’ contó detalles sobre la cláusula existente en su contrato y puso en duda su permanencia el club victoriano.

“Yo tengo un año más de contrato en Alianza Lima, pero hay una cláusula que si a final de año no deseo seguir, el vínculo se puede cortar. Estoy evaluando todo. Hace unos días me llamaron de un club grande de Chile. Dependerá de estas semanas”, contó el volante a Sport 890 de Uruguay. En ese sentido, el jugador podría ir a la U. de Chile, Colo-Colo o a la Universidad Católica.

¿Cómo le fue a Sebastián Rodríguez en Alianza Lima?

Pese a que Sebastián Rodríguez llegó a Alianza Lima a inicios del 2024 con un cartel importante, lo cierto es que su rendimiento con la camiseta ‘blanquiazul’ no fue determinante. En Liga 1, ‘Bigote’ jugó un total de 33 partidos, todos como titular, en los que únicamente anotó dos goles y brindó siete asistencias.

En Libertadores, por su parte, el uruguayo jugó cinco encuentros en total, en donde también se consolidó como titular indiscutible. Lamentablemente, no marcó diferencias con la camiseta ‘íntima’ y solo participó en un gol del equipo tras dar una asistencia.