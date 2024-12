Alianza Lima oficializó la llegada de Néstor Gorosito: "¡Bienvenido al equipo del pueblo"

¡Se hizo realidad! Luego de llegar a una acuerdo, Alianza Lima oficializó la contratación de Néstor Gorosito para la temporada 2025. El argentino, que reemplazará a Mariano Soso en el banquillo, tendrá como principal objetivo volver a ganar la Liga 1 y avanzar hasta la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

Si bien el entrenador cuenta con amplia experiencia en el fútbol sudamericano, desde diversos sectores cuestionaron el trabajo que realizó en algunos clubes que dirigió y su forma de trabajar.

Alianza Lima anunció la llegada de Néstor Gorosito

A través de sus redes sociales, Alianza Lima le dedicó unas palabras a su nuevo estratega. "¡Bienvenido al equipo del pueblo, profesor Néstor Gorosito! Con todo al 2025", se lee en la cuenta de Twitter de la institución victoriana.

Anunció de la llegada de Néstor Gorosito a Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre su llegada a Alianza Lima?

Antes de oficializar su arribo a La Victoria, el extécnico de Tigre de Argentina conversó con los medios de su país y dejó en claro cuál es el objetivo en su primera experiencia en el fútbol peruano.

"Si Dios quiere entre hoy y mañana firmamos y estaremos viajando el domingo. Alianza Lima es un equipo grande, nos interesó mucho debido a eso. Cuando trabajamos afuera nos fue bien, con Olimpia y España nos fue bien. Tenemos mucha ilusión, es un equipo que tiene que salir campeón sí o sí", comenzó diciendo en ESPN Argentina.

Por otra parte, con relación a las críticas que recibió, el exentrenador de River Plate de Argentina afirmó que existen campañas orquestadas por empresarios y futbolistas con el fin de desacreditarlo. A pesar de ello, subrayó que no se deja influir por los cuestionamientos que circulan en redes sociales, ya que no es un usuario frecuente de estas plataformas. Además, destacó el respaldo que ha recibido de Franco Navarro, especialmente tras las duras palabras que surgieron al anunciarse su nombramiento como reemplazo de Mariano Soso.

"En el fútbol peruano hay una idiosincrasia diferente. Me he dado por el periodismo y todo lo que ha pasado en Perú desde que se me nombró. He tenido un apoyo enorme de Navarro, él fue quien hizo todo el esfuerzo. Yo no lo conocía a él, pero ha causado una gran impresión. Hay interés, campañas de empresarios y periodistas que le tiran unos mangos (dinero) y hablan boludeces. Hay un montón de cosas que no entro, no le doy bola a las redes, si me critican por ahí, conmigo están muertos, a veces nomás me da ganas de tirar alguito por Twitter, después no le doy bola", agregó.

¿Qué clubes dirigió Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito, conocido como 'Pipo', ha tenido una extensa carrera como director técnico en varios clubes tanto en Argentina como en el extranjero. Aquí tienes una lista de algunos de los equipos que ha dirigido: