La selección peruana logró acudir a Rusia 2018 tras 36 años de ausencia en una cita mundialista. Aquel equipo de Ricardo Gareca, si bien contó con varias figuras como Paolo Guerrero y Edison Flores, se movía al ritmo de Christian Cueva, quien en esa época se encontraba en un nivel superlativo. Ahora, está sin equipo tras un semestre irregular con Cienciano y se lanzó como cantante junto a Pamela Franco. Sin embargo, tendría una última oportunidad en el fútbol.

Luego de dejar Alianza Lima en 2023, 'Aladino' recibió una 'mano' de Jorge Fossati, quien lo convocó a la Copa América 2024 sin que el volante tuviera un club. Lamentablemente, a Perú le fue pésimo en el torneo Conmebol, pero le sirvió a Cueva para fichar por Cienciano, con el cual anotó solo un gol en la última fecha de la Liga 1 Te Apuesto 2024 ante Unión Comercio.

Christian Cueva podría fichar por Juan Pablo II

Por su talento con los pies, al mediocampista aún se le presenta oportunidades y esta vez Juan Pablo II College, conjunto de Agustín Lozano, presidente de la FPF, sería su nuevo destino. De acuerdo con el periodista Mauricio Loret de Mola, 'Aladino' interesa al nuevo inquilino de la primera división.

"Podría estar interesado en el último gran '10' de la selección peruana. Por un lado, me han dicho que interesaría para el futuro Christian Cueva en Juan Pablo II. Yo sé que dejó de ser jugador de Cienciano, pero están viendo opciones y podría interesar a Juan Pablo", detalló en el programa 'Desmarcados' del canal de YouTube Denganche.

¿Qué dijo Cienciano sobre el futuro de Christian Cueva en Cusco?

Ernesto Macedo, periodista de L1 Max, contó en sus redes sociales que se comunicó con Sergio Ludeña, administrador del Papá, para conocer en profundidad sobre el panorama de Christian Cueva en Cienciano. Según relató, 'Aladino' no tiene contrato con el club.

"Ante los trascendidos que Christian Cueva no sigue en el club Cienciano, L1 Max se comunicó con Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, quien indicó que 'ahora no tiene contrato, es jugador libre. Veremos en las siguientes semanas lo que viene'", escribió en su cuenta de 'X'.

Directivo de Cienciano habla sobre la faceta de Cueva como cantante

En charla con la prensa cusqueña, a Guido Gallegos, directivo de la institución imperial, le consultaron acerca de la faceta como cantante de 'Aladino', y fue tajante al responder que Christian Cueva fue fichado por Cienciano como futbolista profesional y no como artista.

“Parte de sus colegas de la prensa de espectáculos viven de lo que hace o no Cueva. Me imagino que no habría TikTok o diarios que pongan portadas con Cueva y con Pamela. Es un tema recurrente. A él lo hemos traído como jugador y no como cantante”, mencionó.

¿Cómo le fue a Christian Cueva con Cienciano?

En el campeón de la Copa Sudamericana 2003, el volante nacional jugó un total de 8 partidos en el Torneo Clausura 2024, en los que 'Aladino' registró un gol y ninguna asistencia. Cueva anotó en la última fecha de la Liga 1 2024 frente a Unión Comercio.