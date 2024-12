El defensor argentino Leonel Galeano, reciente incorporación de Cienciano, se pronunció sobre la situación de Christian Cueva, quien se encuentra en la incertidumbre respecto a su continuidad en el club. Galeano, que compartió equipo con 'Aladino' en el Rayo Vallecano, también expresó su descontento por su abrupta salida de Melgar.

Cienciano se prepara para la próxima temporada con una serie de renovaciones y fichajes bajo la dirección de su técnico Cristian Díaz. Sin embargo, la situación de Cueva, quien ha estado más enfocado en su carrera musical que en el fútbol, genera inquietud entre los aficionados y la directiva del club. Galeano, al ser consultado sobre el tema, se mostró al tanto de la situación, pero no ha tenido comunicación directa con el jugador.

Leonel Galeano habla sobre continuidad de Christian Cueva en Cienciano

Galeano, al ser consultado sobre el tema, se mostró al tanto de la situación, pero no ha tenido comunicación directa con el jugador. "No pregunté, estoy al tanto de la situación, pero no me he comunicado para preguntar si se queda", declaró en entrevista con L1 Max.

Asimismo, resaltó la calidad de futbolista que es Cueva y lo valioso que sería contar con él en el plantel. "Siempre es bueno tener jugadores de su categoría y de su nivel. Yo tuve la oportunidad de compartir con él cuando estuve en Rayo Vallecano, creo que fueron seis meses, la calidad de jugador no se discute, siempre es bueno tenerlo en un equipo", añadió.

La incertidumbre de Christian Cueva en Cienciano

Christian Cueva, conocido como ‘Aladino’, firmó un contrato por seis meses con Cienciano, lo que lo deja actualmente sin un vínculo formal con el club. El administrador Sergio Ludeña confirmó que el jugador no ha estado entrenando desde que salió de vacaciones, lo que ha generado incomodidad en la directiva. La preocupación radica en que Cueva ha estado concentrado en su nueva faceta como cantante de cumbia, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su compromiso con el equipo.

Recuerdos de una etapa en común

Leonel Galeano recordó con nostalgia su tiempo compartido con Cueva en el Rayo Vallecano durante la temporada 2013-2014. “Siempre es bueno tener jugadores de su categoría y de su nivel”, afirmó el defensor argentino, quien destacó la calidad del peruano. A pesar de que sus caminos se separaron tras esa temporada, la posibilidad de volver a jugar juntos en Cienciano es un tema que entusiasma a ambos jugadores.

La salida de Galeano de Melgar

Galeano también se refirió a su salida de Melgar, donde estuvo tres temporadas y alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana. Aunque entiende que estas decisiones son parte del fútbol, no pudo evitar expresar su molestia por la forma en que se dio su salida. “Con la familia, al no seguir ahí, teníamos que hacer una mudanza completa, de un momento para otro iba a ser difícil irnos con todo”, comentó el defensor, reflejando el impacto personal que tuvo su no renovación.

El futuro de Cienciano y sus nuevas incorporaciones

Cienciano no solo ha presentado a Galeano como nuevo fichaje, sino que también ha anunciado la llegada del portero Ignacio Barrios y el delantero Luis Benites. Además, el club ha concretado renovaciones importantes, incluyendo a jugadores como Jimmy Valoyes, Rudy Palomino y Alfredo Ramúa, entre otros. Con estas incorporaciones, el equipo busca fortalecer su plantilla para afrontar los desafíos de la Liga 1 y la Copa Sudamericana en la próxima temporada.