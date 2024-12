La situación de Diego Romero en Universitario de Deportes es uno de los temas que más preocupación genera entre los hinchas. Luego de que Sebastián Britos llegará a un acuerdo para seguir en el club, todo indica que el arquero de 23 años continuará su carrera en otro club. En medio de este panorama, Jean Ferrari salió al frente para hablar sobre el joven arquero y remarcó que es una situación compleja.

A pesar de no ser titular indiscutible, en los partidos que le tocó atajar, Romero demostró un gran nivel y fue determinante para que la 'U' obtenga el bicampeonato en el año de su centenario.

Jean Ferrari y su fuerte mensaje sobre Diego Romero

En conferencia de prensa, el administrador de Universitario admitió que existen conversaciones con Diego Romero para definir su futuro. En ese sentido, el directivo fue claro al mencionar que solo contemplan la posibilidad ofertar del exterior y descartó cualquier posibilidad de que ataje en un equipo de la Liga 1.

"Y el caso particular de Diego Romero, hay conversaciones con él durante todo el año. Nuestro compromiso es que él ya pueda tapar, pero el préstamo va a ser en el fútbol del extranjero. A nivel local no va a ir a ningún lado. Se quedaría en el plantel en caso no aparece una oferta del exterior. Este año tuvimos tres ofertas por él del fútbol argentino para que se vaya a préstamo, había que tomar una decisión y gracias a Dios salió bien porque terminó tapando en partidos cruciales para darnos el bicampeonato", explicó.

Por otra parte, Ferrari se pronunció sobre la reciente contracción del portero chileno Miguel Vargas, quien viene de una gran temporada con Deportivo Garcilaso.

"Hoy que va a empezar un año nuevo, el caso de él sí es puntual. Por ello, estamos optando traer un arquero que pueda darle pelea a Aamet Calderón; en caso de que Diego Romero no se quede, más porque vamos a estar en dos frentes: Copa Libertadores y Liga 1", concluyó.

Refuerzos de Universitario

Después de anunciarse las contrataciones de Paolo Reyna, Miguel Vargas, César Inga y Jairo Vélez, la 'U' señaló que va a utilizar son 5 cupos de extranjeros para que Fabián Bustos tenga un plantel que compita en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

"Utilizaremos los cinco cupos de extranjeros y evaluaremos el uso de un sexto, dependiendo del reglamento de la Liga. Sobre Portocarrero, su caso aún no está cerrado, ya que el área deportiva sigue evaluándolo", sostuvo.

"No entendemos el propósito de limitar los extranjeros y nacionalizados. Los equipos que participamos en torneos internacionales necesitamos jugadores para competir a alto nivel. No veo razón para imponer estas limitaciones", añadió sobre las restricciones que se implementarían en las bases del próximo año.