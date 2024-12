Jean Ferrari brindó una conferencia de prensa este martes 3 de diciembre para dar detalles del balance de la institución crema a nivel administrativo, financiero y deportivo en el año en el que Universitario consiguió el bicampeonato nacional al obtener tanto el Apertura como el Clausura. En la rueda, cuando se le consultó sobre el nuevo formato que tendría la Liga 1 2025, se abstuvo de emitir una opinión, pero recordó al 'compadre', Alianza Lima, con un picante mensaje.

El año 2024 se caracterizó por los constantes enfrentamientos entre los blanquiazules y de la 'U' en el ámbito dirigencial. Muestra de ello fueron las palabras del administrador merengue contra Bruno Marioni, exdirector deportivo de los íntimos, tras lograr el bicampeonato en Andahuaylas ante Los Chankas. "A ese tarado que dijo que yo le hacía daño al fútbol. A ti, Marioni, te botaron de México por pelearte con la gente, ¿y yo soy el que le hace daño al fútbol? Contrataste a un entrenador y lo botaste al día siguiente, eso no se hace. Jalas jugadores de otros lados y eso no se hace", expresó aquella vez Ferrari.

Jean Ferrari le envió su 'chiquita' a Alianza Lima

En la mencionada rueda de prensa, le consultaron a Jean Ferrari sobre el inédito formato que tendría el campeonato en 2025 y el mandamás crema aprovechó para enviarle un 'dardo' a "los del frente", a quienes acusa de generar polémica por los dimes y diretes de este 2024.

"Mejor me reservo el derecho a dar una opinión porque, si lo menciono, a lo mejor termina siendo el campeonato así y van a decir: 'Ferrari hizo el campeonato'… Los del frente son así, les gusta hacer polémica, les gusta hablar de mí, parece que sueñan conmigo", apuntó.

En esa línea, enfatizó que el formato que planea la Federación Peruana de Fútbol es un "mamarracho". "En el tema de lo que es la elaboración del torneo, la FPF no nos ha llamado para dar nuestra opinión. No pertenecemos a ninguna comisión, no nos llaman para pedir ninguna opinión ni nos llaman para sentarnos en la mesa a debatir lo que es el sistema del fútbol peruano. Entonces, dar una opinión con referencia al mamarracho que están intentando hacer no viene al caso", añadió.

Jean Ferrari contra organización de la Liga 1 por límite de nacionalizados

El administrado de Universitario también se refirió al tema de delimitar la cantidad de nacionalizados y resaltó que es una medida que va contra la ley.

"Lo del tema de los extranjeros es algo que no entendemos cuál es el objetivo o el fin. No entiendo muy bien por qué quieren delimitar el tema de los extranjeros y principalmente de los nacionalizados, porque al final el nacionalizado tiene todos los derechos de cualquier peruano. Yo calculo que la Agremiación está haciendo los ajustes correspondientes. Delimitar a un nacionalizado de no poder participar en su nuevo país va contra la ley", aseveró.