Universitario de Deportes está elaborando su plantel para la temporada 2025. En conferencia de prensa, Jean Ferrari habló sobre la continuidad de Edison Flores para la siguiente campaña. El administrador del club crema reveló que ya están negociando con Atlas para que 'Orejas' se quede en tienda merengue.

"Ya tenemos conversaciones avanzadas con el Atlas para poder llegar a un buen entendimiento y contar con ‘Orejas’ por los años que queremos y sumarlo al contrato que buscamos plantearle", señaló.

Los números de Edison Flores en el 2024

En la temporada 2024, Edison Flores disputó 38 encuentros oficiales con Universitario de Deportes. En total, el delantero nacional anotó 10 goles y brindó cinco asistencias.

Actualmente, su carta pase está valorizada en 1 millón de euros, según el portal especializado Transfermarkt. El 'Orejas' pertenece a Atlas de México.

Jean Ferrari criticó a organización de la Liga 1

Además, Jean Ferrari alzó su voz de protesta ante los posibles cambios que se quieren implementar en la Liga 1 2025. El directivo del club de Ate criticó la decisión de limitar el cupo de nacionalizados y señaló que sería ilegal.

"Lo del tema de los extranjeros es algo que no entendemos cual es el objetivo o el fin. No entiendo muy bien porque quieren delimitar el tema de los extranjeros y principalmente de los nacionalizados, porque al final el nacionalizado tiene todos los derechos de cualquier peruano. Yo calculo que la Agremiación está haciendo los ajustes correspondientes. Delimitar a un nacionalizado de no poder participar en su nuevo país, va contra la ley", manifestó.

"En el tema de lo que es la elaboración del torneo, la Federación no nos ha llamado para dar nuestra opinión. No pertenecemos a ninguna comisión, no nos llaman para pedir ninguna opinión ni nos llaman para sentarnos en la mesa debatir lo que es el sistema del fútbol peruano. Entonces, dar una opinión con referencia al mamarracho que están intentando hacer, no viene al caso", añadió.

"Mejor me reservo el derecho a dar una opinión porque, si lo menciono, a lo mejor termina siendo el campeonato así y van a decir: 'Ferrari hizo el campeonato'… Los del frente son así, les gusta hacer polémica, les gusta hablar de mí, parece que sueñan conmigo", concluyó.

Refuerzos de Universitario para la temporada 2025

Hasta el momento, Universitario de Deportes ha anunciado la contratación de cuatro futbolistas nacionales para la temporada 2025.

Paolo Reyna (FBC Melgar)

César Inga (ADT)

Miguel Vargas (Deportivo Garcilaso)

Jairo Vélez (César Vallejo).

Renovaciones de Universitario para la temporada 2025

Universitario de Deportes ha renovado la mayoría de sus futbolistas para la temporada 2025.