Los días turbios dentro de la Federación Peruana de Fútbol parecen nunca acabar. En principio, la inestabilidad comenzó con la detención y posterior liberación de Agustín Lozano por el caso Los Galácticos. Tras este episodio, tres miembros del directorio de la FPF renunciaron a su cargo: Juan Enrique Dupuy, Gisella Mandriotti y Raúl Bao.

A esto hay que añadirle que, en las últimas horas, se reveló la tensa discusión que mantuvo Jorge Fossati con los altos mandos de la Federación, en particular con Raúl Bao. El periodista Eddie Fleischman brindó detalles de esta confrontación que tuvo lugar después de la Copa América.

Jorge Fossati y el fuerte cruce de palabras con Raúl Bao, miembro del directorio de la FPF

"Una conducta del DT uruguayo que no sorprende y que no se tiene por qué tolerar. Fossati debería irse con Lozano, con Oblitas y el resto del directorio de la Federación", así describió Eddie Fleischman el episodio que protagonizaron el 'Nonno' y Raúl Bao.

De acuerdo al periodista, los hechos se remontan a la posterior eliminación de Perú en la Copa América. El directorio se reunió con Jorge Fossati para evaluar la participación de la Bicolor y el propio Raúl Bao exigió la presencia de Juan Carlos Oblitas y Jorge Fossati.

"El señor Bao les preguntó por el mediocre papel de Perú y ellos respondieron que estaban satisfechos. El señor Bao le dijo a Jorge Fossati: 'usted parece vivir en un mundo paralelo porque el papel de la selección peruana ha sido vergonzoso', y tenía toda la razón", relató Fleischman.

A continuación, contó que el estratega perdió los papeles y respondió fuertemente. "Fossati perdió la compostura, como suele suceder, y le dijo: 'usted es un grosero, un malcriado, y no sabe nada de fútbol', ante la sorpresa del resto de directivos", agregó.

Directorio de la FPF estaría incómodo con Juan Carlos Oblitas

Eddie Fleischman aprovechó su relato para volver a criticar la labor de Jorge Fossati al mando de la selección peruana. "Es un técnico que le ha faltado el respeto al fútbol peruano a nivel de convocatorias, de respuestas a la afición, del trato a los jugadores, del trato con la prensa y de trato con los directores de la FPF. Todo se lo toleran", exclamó.

En seguida, comentó que existe un grupo del directorio de la FPF que no está conforme con el trabajo de Juan Carlos Oblitas. "No fue el directorio de la FPF que estuvo de acuerdo en contratar a Jorge Fossati. Fue Oblitas y, según dicen los directores, con él siempre es el mínimo esfuerzo. Fue Oblitas y fue Lozano el que defendió la contratación de Jorge Fossati, no el directorio. Habría que ver esas votaciones. Jorge Fossati no debería seguir dirigiendo a la selección peruana, no le hace bien al fútbol peruano", sentenció.