Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, viene siendo investigado por el Ministerio Público por su presunta participación en una organización criminal conocida como Los Galácticos. Al mandamás de la FPF se le acusa de varios delitos, entre ellos lavado de activos, corrupción, enriquecimiento ilícito, fraude en la administración de personas jurídicas y falta de transparencia en el contrato con 1190 Sports, la empresa encargada de los derechos televisivos de la Liga 1. Lozano fue liberado el 19 de noviembre, después de haber estado detenido por ocho días, y tras su excarcelación viajó a Paraguay para ver la final de la Copa Sudamericana 2024.

En la reciente edición del podcast 'Doble Punta', el comentarista deportivo Pedro García contó una insólita anécdota que vivió con Agustín Lozano cuando se lo encontró en el Aeropuerto Jorge Chávez luego de un viaje que había tenido a Argentina.

Pedro García se encontró con Agustín Lozano y le preguntó cómo era la cárcel

El comunicador contó que él suele saludar a todos, incluso a personas que se han portado malo con él. En ese contexto, Pedro García narró un encuentro con Agustín Lozano en el aeropuerto cuando bajaba del avión y pasaba por migraciones. El comentarista señaló que cuando vio al FPF, lo saludó y en ese momento comenzó a tener un debate interno sobre qué pregunta debía hacerle.

"Metros antes de sacar la maleta que viene por bodega, volteo y veo a Lozano. Me sorprendí porque sabía que había viajado a Asunción para la final de la Sudamericana. (...) Me lo encontré cara a cara y pensé qué le podría preguntar, viéndolo a él en ese momento, olvidándonos de algún preconcepto que tengamos, incluso olvidándome de que soy periodista y él aún presidente de la FPF. ¿Si pudieras hacerle una pregunta, qué pregunta le harías? ¿Qué le preguntas a una persona que es Lozano, en ese momento, viniendo de ese viaje y en el contexto de su detención? Es una pregunta no grabada", comenzó relatando.

Luego, Pedro García aseguró que la única interrogante que le pareció pertinente hacerle fue sobre cómo era la cárcel y cómo había sido su encierro.

"No lo vi venir, volteo y le pregunto qué tal. La única pregunta que en realidad en ese momento me pareció que debía hacerle fue: '¿Cómo es la cárcel?, ¿cómo fue tu encierro?'. Esa información es más valiosa que las demás. Esta pregunta es off the record. (...) No me acuerdo bien el saludo. Aclaro que nunca hemos tenido relación, pero le pregunté cómo era la cárcel, pero con curiosidad genuidad, no lo hice con morbo. Él la habrá interpretado bien", precisó.

Posteriormente, el comunicador narró algunos detalles que Lozano le contestó y también contó que le dijo que estaba seguro que iba a salir porque no le iban a poder demostrar nada de lo que se le acusa.

"Me dijo que la cama era de cemento, el colchón no tenía sábanas, las rejas estaban adelante, eran carceletas unitarias y la luz se iba a las cinco de la tarde. Estaba sin teléfono. Lozano me dijo: 'Yo el día que entré sabía que iba salir. La razón por la que yo sabía que iba a salir antes de los 15 días era porque no hay nada en contra de mí. No me pueden demostrar ninguna de las cosas que me acusan. La gestión nuestra se puede criticar, pero no hay una en la que me puedan demostrar', indicó.

Agustín Lozano enfrenta en libertad pedido de prisión preventiva

Luego de salir en libertad, el Poder Judicial iba a realizar el último miércoles 20 de noviembre una audiencia de pedido de prisión preventiva contra Agustín Lozano y las otras personas involucradas en el caso Los Galácticos. Sin embargo, no se pudo efectuar y la audiencia se reprogramó para el martes 10 de diciembre a las 9.00 a. m. (hora peruana).

El mandamás del máximo ente del balompié nacional enfrenta un pedido de prisión preventiva por parte del Ministerio Público de 36 meses por liderar una presunta organización criminal.