Jorge Fossati no aseguró su continuidad al frente de la selección peruana tras derrota contra Argentina en Eliminatorias. Foto: composición LR/captura

La selección peruana se encuentra en el ojo de la tormenta, y no es para menos, pues el equipo dirigido por Jorge Fossati se encuentra último en las Eliminatorias 2026 y prácticamente fuera del próximo Mundial. En ese sentido, el técnico uruguayo se refirió a la actualidad del equipo y sorprendió a más de uno con una declaración que fácilmente podría confundirse como burla. El exentrenador de Universitario aseveró que la Bicolor está dando pelea y que contra Argentina “hizo un muy buen partido”.

En lo que va de las Eliminatorias, la selección peruana solo ganó un partido de 12: 1 a 0 contra Uruguay, motivo por el cual se ubica en el sótano de la tabla de posiciones. Asimismo, la Bicolor es el equipo que menos cantidad de goles anotó con apenas tres, lo que desnuda las falencias que tiene en ataque y que, pese al cambio de técnico, no ha podido solucionar.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la actualidad de la selección peruana en Eliminatorias?

En declaraciones al canal de YouTube ‘Entre bolas’, Jorge Fossati destacó el esfuerzo de la selección peruana en el partido contra Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias. Además, el Nono sorprendió a más de uno al asegurar que Perú está dando pelea en el torneo, pese a que está último en la clasificación, a seis puntos del lugar de repechaje.

“La selección peruana está dando pelea, creo que se hizo un muy buen partido ayer (contra Argentina), pero lamentablemente no nos pudimos llevar ningún punto. Conseguimos un resultado amargado, pero tranquilos porque los jugadores se esforzaron”, declaró Fossati a las afueras del hotel de concentración de la Bicolor.

¿Jorge Fossati continuará al mando de la selección peruana?

En una conferencia de prensa posterior a la derrota peruana contra Argentina por 1 a 0, Jorge Fossati se refirió a su futuro como técnico de la Bicolor y precisó que son dos partes las que tienen que decidir su continuidad. “Lo otro es, como todo, son dos partes, no solo es una. Ahora es el momento porque hay tiempo suficiente como para analizar, pensar y de la otra parte involucrada en esto, que es la parte dirigencial, analizarán el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Allí veremos qué es lo que piensan ellos”, inició.

“A esta altura, yo, por lo menos, no tengo conocimientos de cómo seguirá la FPF, si hay autoridades, asambleas pendientes, por supuesto que nos pasó esto hace 10 días y no era el momento para que dijéramos: ‘hay problemas, nos hacemos a un lado’. No era el momento. Por eso es momento de que se mediten las cosas y veamos si estamos convencidos de que juntos podemos seguir trabajando e ir alcanzando objetivos. Eso, insisto, tiene que ser de los dos lados”, agregó.

Jorge Fossati destacó a la selección peruana en derrota contra Argentina

Pese a las diversas críticas de los hinchas hacia la selección peruana por su pobre rendimiento en la última fecha doble de las Eliminatorias contra Chile y Argentina, Jorge Fossati señaló en conferencia de prensa que la Bicolor tuvo un buen papel frente a la Albiceleste. No obstante, el uruguayo aceptó que el trabajo en ataque no fue suficiente para evitar la caída en la Bombonera.

“Lo que salió bien, desde mi punto de vista, fue que minimizamos bastante el ataque argentino, hubo muchos ‘uff’, pero situaciones claras, tienen que recordarme como las que hizo Cáceda el partido pasado porque no hay. Salió bien que les cerramos los caminos por los cuales Argentina desequilibra y no se puede ni decir que salió mal en ese aspecto el gol argentino”, indicó Fossati.

“No puedo ni considerar que hubo un error o más que nada fue una virtud del rival y son cosas que uno no puede neutralizar. Lo que salió mal fue que tuvimos cuatro o cinco contraataques en el primer tiempo y otros tantos en el segundo, que terminamos mal, que acabaron sin precisión, que nos apurábamos o por centímetros no pudimos controlar y que pudieran terminar mejor para nosotros”, señaló.