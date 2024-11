La selección peruana perdió 1-0 ante Argentina y quedó en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con tan solo siete puntos a falta de seis jornadas para que termine el proceso clasificatorio. Tras el pitazo final, el entrenador Jorge Fossati compareció en conferencia de prensa y fue consultado sobre si continuará al mando de la Bicolor.

El uruguayo, de 71 años, confesó que antes no hubo un tiempo para analizar cosas debido a la coyuntura que atravesó la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la detención y liberación de su presidente, Agustín Lozano, pero que tras el partido ante Argentina, se encuentran en el momento idóneo para analizar el trabajo que se ha venido realizando hasta ahora.

"Lo otro es, como todo, son dos partes, no solo es una. Ahora es el momento porque hay tiempo suficiente como para analizar, pensar y de la otra parte involucrada en esto, que es la parte dirigencial, analizarán el trabajo que se ha hecho hasta ahora y bueno, allí veremos qué es lo que piensan ellos y también veremos cómo sigue la historia porque a esta altura, yo por lo menos no tengo conocimientos de cómo seguirá la FPF, si hay autoridades, asambleas pendientes, por su puesto que nos pasó esto hace 10 días y no era el momento para que dijéramos hay problemas, nos hacemos a un lado. No era el momento. Por eso es momento de que se mediten las cosas y veamos si estamos convencidos de que juntos podemos seguir trabajando e ir alcanzando objetivos. Eso, insisto, tiene que ser de los dos lados", señaló elD T de la selección peruana.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la derrota ante Argentina?

En cuanto al resultado en sí, el entrenador de la selección peruana destacó los puntos positivos que tuvieron en el partido, como, por ejemplo, minimizar los ataques de Argentina y que Pedro Gallese no realizó grandes atajadas como sí las tuvo Carlos Cáceda en el partido ante Chile.

"Lo que salió bien, desde mi punto de vista fue que minimizamos bastante el ataque argentino, hubo muchos uff, pero situaciones claras, tienen que recordarme como las que hizo Cáceda el partido pasado porque no hay. Salió bien que les cerramos los caminos por los cuales Argentina desequilibra y no se puede ni decir que salió mal en ese aspecto el gol argentino, porque el '10', mejor dicho Messi, con su talento frotó la lámpara, puso una pelota genial y Lautaro definió como lo suelen hacer los grandes delanteros. No puedo ni considerar que hubo un error o más que nada fue una virtud del rival y son cosas que uno no puede neutralizar. Lo que salió mal fue que tuvimos cuatro o cinco contraataques en el primer tiempo y otros tantos en el segundo, que terminamos mal, que acabaron sin precisión, que nos apurábamos o por centímetros no pudimos controlar y que pudieran terminar mejor para nosotros. Esa era la idea, de esperar y contragolpear".

Luego, Fossati enfatizó en que le duelen más los puntos perdidos de local que los que resultados que obtuvo como visitante: "Desde nuestra realidad, esas pocas posibilidades que vas a tener, las tienes que controlar de otra manera. Eso fue lo que salimos a buscar. Me parece que el equipo lo hizo bien. Alguna pelota quieta, mal aprovechada y por ahí... Duele por su puesto, en este periodo que ya terminó del año 2024, perdimos contra Ecuador en Quito, Brasil en Brasil y Argentina en Argentina, entonces acá lo que nos está faltando para que la colecta fuera buena y nadie llegara al 2025 con mejores posibilidades de las que llegamos hoy, que tampoco son malas. Sé que para el peruano hoy, mirar la tabla y estar últimos, duele y nos duele. Habíamos superado a un rival (Chile), pero duele volver a ese lugar (último)".