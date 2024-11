Perú no juega a nada y Fossati nos hunde con sus inventos: las claves de una nueva derrota en Eliminatorias

La selección peruana sumó una nueva derrota que lo deja en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 con tan solo siete puntos a falta de seis partidos por jugar. Tras esta nueva derrota, tanto los jugadores de la Bicolor como el entrenador Jorge Fossati recibieron duras críticas por su performance demostrado ante el vigente campeón del mundo en la cancha de Boca Juniors.

Si bien la Albiceleste nos ganó por solo un gol y hubiese parecido un resultado apretado, los dirigidos por Scaloni no pasaron apuros, el 'Dibu' Martínez no pasó peligro y más parecía ser un partido de práctica que uno por los puntos. Y por nuestro lado, luego del tanto de Lautaro Martínez, los futbolistas de la Bicolor nunca fueron para adelante para intentar encontrar el resultado, bajaron los brazos y simplemente daban pases a los costados o para atrás. A continuación repasaremos las claves de esta derrota que nos deja en el último lugar.

Perú no juega a nada y sus delanteros no convierten

Desde que Jorge Fossati asumió como entrenador de la selección peruana, se cuestionó mucho su sistema de juego. El uruguayo no renuncia a su clásico 3-5-2 con dos extremos bien abiertos que se suman al ataque, tres mediocampistas capaces de cortar y hacer jugar a sus compañeros y dos delanteros que deberían apretar la salida de los defensas rivales. En papel se lee bonito, pues así salió campeón con Universitario, pero en la práctica nunca le fue bien.

Si bien el 'Nonno' ha demostrado ser pragmático a la hora de defender y anular a sus contrincantes en el Nacional, la gran deuda es en la parte ofensiva. De la mitad para adelante, Fossati no ha mostrado ser una selección capaz de hacer daño ni mucho menos asociarse a la hora de construir jugadas de peligro.

En el medio campo, el uruguayo no ha sabido escoger a sus futbolistas, puesto que para variando de titulares y los que escoge para el ataque no le ofrecen lo que su sistema necesita. No por algo, los jugadores que han podido convertir los únicos dos tantos de la Bicolor en la era Fossati fueron Alexander Callens y Miguel Araujo, dos defensores y de pelota parada.

Perú ocupa el último lugar en la tabla de posiciones. Foto: La Bicolor

Jorge Fossati insiste con sus inventos en la selección peruana

Otro de los problemas de Jorge Fossati son los inventos que realiza en la selección peruana. Por ejemplo, cuando Jesús Castillo es titular en su equipo y viene haciendo un gran trabajo en el equipo de todos, el DT prefirió escoger a Wilder Cartagena ante Chile; luego puso a Alexander Callens de carrilero izquierdo, cuando tenía otros hombres a disposición.

Por si no fuera poco, hace jugar a Luis Advíncula en el sector izquierdo, teniendo a Miguel Trauco por esa banda. Insiste en Alex Valera en el ataque cuando no ha demostrado mucho en ataque; Oliver Sonne jugando de interior cuando no es su posición a pesar de haber tenido algunos buenos minutos en ese sector y Miguel Araujo de líbero, cuando le costaba salir a la hora de cortar.

Finalmente, otro de los errores que se le critica mucho a Jorge Fossati es la de realizar cambios tardíos y elegir a los malos reemplazantes, además de que no cambie de sistema, sino que solo sea hombre por hombre. Demostrando que muere por su sistema, aún cuando no tiene a las piezas fundamentales para ejercer las funciones que requiere.

Jorge Fossati solo ha ganado un partido con Perú. Foto: AFP

¿Qué partidos le restan jugar a la selección peruana en las Eliminatorias 2026?