El empate de la selección peruana ante la Chile de Ricardo Gareca fue un duro resultado porque prácticamente termina con nuestras aspiraciones de acceder a la próxima Copa del Mundo. Por eso, muchos esperaban que Jorge Fossati se muestre autocrítico después de ese partido clave en el que no se consiguió la victoria, pero no fue así. Ante ello, en la previa del Perú vs Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el comentarista Diego Rebagliati despotricó contra el DT de la Bicolor por "despreciar" a la prensa cada vez que participa de una conferencia.

En la última rueda, el 'Nonno' apuntó contra los periodistas ante las consultas por su continuidad en el cargo de director técnico de la Blanquirroja cada vez que existe un resultado negativo y resaltó que la promesa de dar lo mejor de sí en cada compromiso de la Bicolor se la hizo a los hinchas y no a la prensa.

Diego Rebagliati explota contra Jorge Fossati por "despreciar" a la prensa

En el programa de YouTube 'D&T', el comentarista deportivo se refirió a las declaraciones de Jorge Fossati del último lunes 18 de noviembre, en las que señaló que no le preocupaba si era destituido de la selección peruana. En ese sentido, criticó la actitud del entrenador uruguayo.

"No entiendo a Fossati desde un solo lado. Él sabe lo que asumió, y sabemos que los 2 puntos de 18 en las primeras 6 fechas no son de él. Luego, ha hecho 5 de 15, y lo más probable es que termine en 5 de 18. Pero es difícil no ir contra el técnico cuando el equipo no gana un partido como el de Chile", manifestó.

Ante ello, Rebagliati arremetió contra el 'Nonno' por 'minimizar' a la prensa con su comportamiento en las conferencias, en las cuales muestra una "sensación de superioridad" cada vez que responde a los medios.

"A mí lo que me jo** un poco de él (Fossati) es esa sensación de superioridad en algunos momentos de sus declaraciones, como diciendo: 'Uy, nadie se dio cuenta del cambio de sistema'... Revisé el partido, y es un cambio bien sutil que se le puede discutir bastante, no fue tan así. Pero, en fin, Fossati sabe lo que dice", aseveró.

"Está como muy a la defensiva con la prensa, tratando de insinuar: 'Ustedes no saben nada, no entienden nada', o deslizarlo. Y muestra mucho respeto al público, pero cierto desprecio hacia la prensa", añadió el conductor de Movistar Deportes.

Jorge Fossati apuntó contra los periodistas en la antesala del Perú vs Argentina

En la rueda de prensa del lunes 18, el entrenador de la selección peruana 'disparó' contra los periodistas tras las constantes preguntas sobre su futuro si no logra un resultado positivo en cada encuentro. Además, volvió a remarcar que la promesa de poder dar lo mejor de su parte le hizo a los hinchas y no a la prensa.

"Sinceramente, esa mentalidad de que si mañana me sacan o no me sacan es un problema de ustedes (periodistas), mío no es. Tengo muchos años en esto del fútbol y conozco bien mi profesión. Sé cuándo puedo estar tranquilo y cuándo no, porque la promesa le hice al aficionado peruano, no a ustedes (la prensa) ni a nadie en especial, sino al hincha. Les prometimos dar todo de nuestra parte y eso es lo que estamos haciendo desde el primer día. Después, si alguien me escuchó o alguien leyó que en algún lado dijera que prometía resultados, entonces el que dijo eso mintió", expresó Jorge Fossati ante los medios.