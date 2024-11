La selección peruana enfrenta un panorama complicado en las Eliminatorias para el Mundial 2026. Tras un reciente empate sin goles contra Chile en Lima, las posibilidades de clasificar se vieron seriamente afectadas. Con un próximo encuentro contra Argentina, uno de los equipos más fuertes de la región, la presión sobre el cuerpo técnico y los jugadores es palpable. En este contexto, Jorge Fossati, entrenador de la Bicolor, decidió hablar sobre su continuidad en el cargo.

Fossati, conocido por su carácter firme y su experiencia en el fútbol, puso en claro que no se dejará influenciar por rumores o presiones externas. El uruguayo enfatizó que su enfoque está en el trabajo diario y en preparar al equipo para el desafío que se avecina. Asimismo, el exentrenador de Universitario aseveró que no siente que se jugara su permanencia al mando de la selección.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su actualidad con la selección peruana?

Jorge Fossati, quien asumió el liderazgo técnico de la selección peruana en un contexto complicado, enfatizó que no siente presión alguna por resultados inmediatos. “Si alguien dijo que prometí resultados, mintió”, aseguró el entrenador. Sus palabras reflejan su perspectiva sobre el trabajo en el fútbol profesional, donde los procesos requieren tiempo y los éxitos no siempre son inmediatos.

“Tengo muchísimos años en esto del fútbol y conozco bien mi profesión, así sé que cuando puedo estar tranquilo y cuando no. Estoy muy tranquilo porque la promesa que hice al aficionado peruano, no a ustedes (prensa) ni a nadie en especial, fue dar todo de nuestra parte desde el primer día, si alguien escuchó o leyó que Fossati promete resultados, el que dijo eso, mintió”, apuntó Fossati en conferencia de prensa.

El empate contra Chile dejó a Perú en una posición delicada en la tabla de posiciones. Con el próximo partido contra Argentina, la Bicolor necesita urgentemente sumar puntos para mantener vivas sus esperanzas de clasificación. Fossati, consciente de la magnitud del desafío, prepara al equipo para enfrentar a uno de los rivales más difíciles de la región.

Jorge Fossati se refirió acerca de su continuidad como técnico de Perú

Sobre los rumores que cuestionan su continuidad al mando de la selección peruana, Jorge Fossati respondió con claridad y determinación. Para el uruguayo, el enfoque debe mantenerse en los partidos venideros y no en especulaciones sobre su futuro en el cargo. “No me juego nada”, afirmó, con lo que dejó entrever que las decisiones sobre su permanencia no dependen de su voluntad personal.

“Yo no me juego nada o, si me juego, yo no lo siento así. Yo hago parte de un grupo de personas que trabajamos tratando de hacer lo mejor para la selección. Aparte, en ese sentido, nosotros estamos más que satisfechos con la respuesta de los jugadores en todo momento, hemos atravesado por distintas dificultades y siempre se han tratado de solucionar”, apuntó el Nono.

“A veces los resultados te ayudan para que eso se vea con más claridad, pero hoy por hoy lo único que me interesa en que le vaya bien a Perú mañana. Esa mentalidad que si mañana me sacan, es un problema de ustedes (periodistas), el mío no”, agregó desafiante ante las consultas de los colegas presentes.