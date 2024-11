Este martes 19 de noviembre, la selección peruana se enfrentará a Argentina en La Bombonera por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. A la Bicolor solo le sirve ganar para que la ilusión por el Mundial no empiece a apagarse. La tarea es enorme si tenemos en cuenta que al frente tendremos al actual campeón del mundo.

Jorge Fossati es el más criticado en el ámbito nacional. Algunos señalan que su sistema de juego perjudica totalmente al desempeño de algunos futbolistas. Sobre ello, Diego Penny reveló que un grupo de jugadores de la Bicolor están incómodos con el 'Nonno'.

Futbolistas de la selección peruana incómodos con el sistema de Jorge Fossati

En el programa deportivo 'El juego', Diego Penny habló sobre la actualidad de la selección peruana. Asimismo, el actual portero de Deportivo Garcilaso confesó que existen algunos futbolistas que no están de acuerdo con el sistema de Fossati. Eso sí, no mencionó el nombre de los jugadores.

"El técnico puede hacer un millón de cambios. Quiere que el lateral izquierdo sea derecho, el jugador tiene que estar dispuesto a jugar, aparte es su selección. Yo sé que hay jugadores que están incómodos con esa situación, se les nota. Juegan para Perú y se sacan la mugre, pero están incómodos, se les nota", declaró.

En esa misma línea, se refirió a los futbolistas llamados a ser el cambio de generación. Sin embargo, muchos de ellos quedaron estancados por la elección del técnico uruguayo. "Hay jugadores que ya venían encaballados para salir, para ser nuestro recambio generacional y nuevamente ni siquiera están en la lista", finalizó.

¿Qué dijo Jorge Fossati en la previa del Perú vs Argentina?

"Yo no me juego nada o si me juego, yo no lo siento así. Yo hago parte de un grupo de personas que trabajamos tratando hacer lo mejor para la selección. Aparte en ese sentido, nosotros estamos satisfechos con la respuesta de los jugadores en todo momento, hemos atravesado por distintas dificultades y siempre se han tratado de solucionar. A veces los resultados te ayudan para que eso se vea con más claridad, pero hoy por hoy lo único que me interesa en que le vaya bien a Perú mañana", dijo.

El exentrenador de Universitario criticó a los periodistas por las constantes preguntas sobre su futuro en caso de no obtener resultados positivos en cada partido. Asimismo, reiteró que su compromiso de dar lo mejor de sí mismo, algo que considera estar cumpliendo.

"Sinceramente, esa mentalidad de que que si mañana me sacan o no me sacan es un problema de ustedes, mío no es. Tengo muchos años en esto del fútbol y conozco bien mi profesión. Sé cuándo puedo estar tranquilo y cuándo no, porque la promesa le hice al aficionado peruano, no a ustedes (la prensa) ni a nadie en especial, sino al hincha. Les prometimos dar todo de nuestra parte y eso es lo que estamos haciendo desde el primer día. Después si alguien me escuchó o alguien leyó que en algún lado dijera que prometía resultados, entonces el que dijo eso mintió", añadió.