Álex Valera fue titular en el reciente empate de la selección peruana ante Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026. En la previa de este partido, el delantero crema se volvió tendencia tras arremeter contra un periodista que tiene las mismas características físicas que Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet.

Sucede que, hace algunas semanas, el comunicador tuvo una fuerte crítica contra Valera luego de jugar con Universitario tras haber estado ausente en el duelo entre Perú vs Brasil. Esto disgustó al artillero merengue y tiempo después decidió responderle en una entrevista con Luis Guadalupe.

Sin embargo, Mr. Peet tampoco se quedó callado y, sin mencionar el nombre del delantero directamente, dejó unas fuertes declaraciones en contra de los jugadores que se incomodan por las críticas.

¿Qué dijo Mr. Peet tras las declaraciones de Álex Valera?

En medio de las declaraciones de Álex Valera, Mr. Peet no dudó en salir al frente para dejar unas contundentes palabras. El comunicador se refirió a los futbolistas que se molestan o no aceptan las críticas de los demás.

"Los jugadores, los cracks métanse una hue*** en la cabeza. A todos aquellos que se quejan, a todos aquellos fresas de esa generación les digo que desde que tú eres un personaje público, estás expuesto a la crítica y los elogios. Claro, cuándo te elogian, como las hue***, pero cuando te critican, 'ay, no me critiquen'. Viejo, las caricicas vienen con cachetadas y si no estás preparado con cachetadas, entonces dedícate a otra vaina y esto va para todos, absolutamente para todos", expresó.

"Osea yo soy personaje público, me hacen mi** y voy a estar quejándome diciendo, 'ay no me amenacen, ay no me critiquen, no digan que narro mal, que se me sale el hincha'. La gente en estos tiempos se queja de todo. Entonces, cuando los elogian, deberían decir gracias por los elogios porque no merecen tanto. Deberían decir eso. Desde que eres personaje público estás expuesto a la crítica y al elogio. ¿Te gustan las caricias nada más? Al final ya quedas en ridículo hue***, quedas en ridículo total", sentenció.

En esa misma línea, hizo una petición a todos los futbolistas. Mr. Peet consideró que cuando ganan algo, ya sea un título o un reconocimiento personal, piensen primero en su familia antes que las críticas de los demás.

"Si yo gano algo, lo primero que hago es pensar en mi familia. Si ganas algo ¿qué voy a estar pensando en los que los critican? ¿O sea, tú juegas para tus enemigos? Yo pensé que jugabas para tu familia, tus hijos, tu madre, pero que los protagonistas piensen en aquellos que narran, escriben", añadió.

¿Qué dijo Álex Valera?

"A mí lo que me incomoda es que se burlen o den a entender que uno no es profesional, como un periodista que es conocido e hincha del equipo del frente (Alianza Lima), 'peladito', no voy a mencionar nombre, él debe saber... Pasó eso de lo que pasó recién en Brasil y él no puede decir 'qué raro que ahora pueda jugar', como dando a entender que uno no es profesional", expresó el delantero de 28 años en el programa 'La fe de Cuto'.