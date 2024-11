Perú no pudo ante su similar de Chile y empató 0-0 en la jornada 11 de las Eliminatorias 2026. Ambas selecciones tuvieron una actuación discreta en el Estadio Monumental y repartieron puntos, algo que los complica seriamente en sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo. Con este resultado, la selección peruana se quedó en la penúltima posición y el equipo comandado por Ricardo Gareca permanece en el fondo de la tabla.

Tras el final del partido, Jorge Fossati habló en conferencia de prensa y fue consultado por la decisión de poner a Advíncula de carrilero iquierdo y no a otro jugador. Como se sabe, el estratega uruguayo decidió colocar al futbolista de Boca Juniors en esa posición, algo que no es muy habitual.

Jorge Fossati se refirió a la decisión de poner a Advíncula por el sector izquierdo

"Yo manejo un plantel y veo lo que me parece a mí que son las mejores posibildades y por eso la posición de Luis, que a mí me parece que hizo un buen partido. Me parece que entreveras los temas cuando dices que hay otro futbolista que juega en esa posición, ahí te refieres a Miguel Trauco. Pero no es verdad, él juega de lateral izquierdo de línea de 4. Entonces, digámosle toda la verdad a la gente porque si no la entreveramos. Por eso consideré que para este partido mejor posibilidad era la de Advíncula y no voy a discutir contigo", dijo.

El extécnico de Universitario fue enfático en señalar que en la previa del encuentro ante la selección chilena visualizó que era mejor poner a Advíncula en ese lugar y no a otro futbolista.

"Tú me das una opinión, que no es lo que no vengo a responder acá, yo vengo a contestar preguntas, pero en la preguntas pones una opinión. Entonces, la razón es esa, yo entendí que en esa posición mejor era él (Advíncula)", sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana por las Eliminatorias?

El equipo comandado por Jorge Fossati volverá a tener acción la próxima semana ante Argentina. El encuentro entre la Bicolor y la Albiceleste está programado para el martes 19 de noviembre a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) en La Bombonera, en Buenos Aires. Los de Lionel Scaloni llegan a este encuentro tras caer ante Paraguay en Asunción.

¿Cómo quedó Perú en la tabla de posiciones en las Eliminatorias?

Tras el final de la fecha 11, la selección peruana quedó en la novena posición con solo 7 unidades, solo un punto más que Chile, que está último. La Bicolor registra una victoria, 4 derrotas y 6 triunfos.