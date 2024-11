Alex Valera, bicampeón de Universitario de Deportes, protagonizó un incidente que fue muy discutido durante la anterior jornada doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Sucede que durante el calentamiento para el partido ante Brasil, el atacante sufrió una dolencia en la espalda y quedó desafectado de la posterior derrota por 4-0, pero luego logró recuperarse y jugó el siguiente fin de semana con la 'U' en el Torneo Clausura.

Tras esto, varias personas ligadas en fútbol pusieron en duda el profesionalismo de Alex Valera y aseguraron que se 'borró' del partido ante Brasil para llegar en óptimas condiciones al compromiso de Universitario. Tras el campeonato conseguido, el futbolista crema habló con Luis Guadalupe y arremetió contra un periodista que tiene las mismas características de Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet.

"A mí lo que me incomoda es que se burlen o den a entender que uno no es profesional, como un periodista que es conocido e hincha del equipo del frente (Alianza Lima), 'peladito', no voy a mencionar nombre, él debe saber... Pasó eso de lo que pasó recién en Brasil y él no puede decir 'qué raro que ahora pueda jugar', como dando a entender que uno no es profesional", expresó el delantero de 28 años en el programa 'La fe de Cuto'.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre Alex Valera?

Luego de la victoria de Universitario sobre ADT, el periodista Peter Arévalo usó su canal de YouTube para expresar su malestar por haber visto jugar a Alex Valera, quien días antes se había perdido el partido de Brasil por una lesión en la espalda.

"Para que tú quedes fuera de un partido, tan importante, que te expone ante los ojos del mundo, como lo es jugar ante Brasil... Cuando tú quedas fuera de un partido que tiene bastante expectativa y se dice que te lesionaste, estamos hablando de una lesión seria, de algo que te puede postergar, no solamente del partido con Brasil sino en lo sucesivo. Porque para tú quedar, fuera de un partido, ¿quién no quiere jugar ante Brasil? Entonces, para que quedes fuera del partido contra Brasil, por eliminatorias, con tu selección y se diga que te lesionaste por el calentamiento, quiere decir que fue seria", empezó declarando.

"Pero resulta que a los tres días estás jugando, entonces no fue algo seria. ¿Qué fue en realidad lo que pasó? Uno puede pensar que se desgarró, que quede fuera por disposición técnica, es muy distinto a que digan por lesión y tú lo ves jugando después... Acá no hay tema de camiseta, es un tema de selección. Decir que estabas lesionado y después apareces jugando, por supuesto que genera controversia. Por más de que no sea algo intencional, sí va a generar conflicto. Llama la atención", añadió un ofuscado 'Mr. Peet'.