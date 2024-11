La selección mexicana sufrió una derrota de 2-0 ante Honduras en la jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf, un resultado que dejó en evidencia las falencias del equipo azteca. La frustración de los aficionados se hizo palpable en el Estadio General Francisco Morazán, donde un hincha, en un acto de descontento extremo, lanzó una lata de cerveza que impactó en la cabeza del seleccionador Javier Aguirre.

A pesar del golpe, Aguirre mantuvo la compostura y continuó su camino hacia el técnico rival, Reinaldo Rueda, a quien saludó con un apretón de manos en señal de respeto por la victoria. Sin embargo, la agresión dejó una herida visible, con sangre fluyendo por el costado de su cabeza. La escena fue impactante, ya que en cuestión de segundos, la sangre comenzó a cubrir gran parte de su rostro.

Tras recibir atención médica, 'El Vasco' se dirigió al vestuario antes de comparecer ante los medios de comunicación, donde compartió su perspectiva sobre el incidente y la situación del equipo.

¿Qué dijo Javier Aguirre tras el incidente del botellazo?

En conferencia de prensa, Javier Aguirre se refirió a lo que sucedió tanto dentro del campo como fuera de el. Señaló que Honduras hizo un buen partido y merecieron ganar; en cuanto al lamentable incidente que sufrió, enfatizó en que no es de quejarse y decidió no ampliar más sobre lo acontecido.

"Nada. Es fútbol, y creo que el desarrollo del partido fue feroz, y ellos merecían ganar. No tengo más que felicitarlos y tratar de levantar el ánimo del equipo. En cuanto a lo otro, ni siquiera lo mencionaré. No soy de quejarme", explicó el 'Vasco'.

Por otro lado, el entrenador hondureño Reinaldo Rueda expresó su "tristeza" por el incidente y condenó las acciones, afirmando que esto es algo que "no puede volver a suceder, en ningún estadio de Honduras ni del mundo". Además, el exestratega de Ecuador extendió sus disculpas "a toda la Federación de México, a todos los mexicanos y a Aguirre," enfatizando que tales sucesos "no deben ocurrir".

En esa misma línea, añadió lo siguiente: "Con tristeza por todo lo que pasó al final, la verdad que esto no puede volver a suceder ni aquí, ni en ningún estadio de Honduras, ni del mundo. Estoy triste porque es un ser humano, porque así como golpearon al 'profe' me pueden golpear a mí, porque él me fue a saludar en el momento, yo ya lo he vivido en carne propia y no puede pasar eso".