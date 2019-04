WWE: ¿Cuál será la gran sorpresa de Wrestlemania 35? [VIDEOS]

Solo quedan pocas horas para Wrestlemania 35, el evento de WWE más importante del año, y la empresa de Vince McMahon no piensa guardarse nada para que esta noche sea una memorable.

El medio estadounidense Cageside Seats, especializado en lucha libre y otros deportes de contacto, reportó que la WWE tiene lista una gran sorpresa. “WWE aparentemente tiene al menos una gran sorpresa planeada para WrestleMania 35, y quizás más de una“, suscribe la publicación.

Con 16 luchas, sumando las del Kick Off Show y las de la cartelera principal, parece que no queda espacio ni tiempo para nada más, sin embargo, WWE ya nos ha sorprendido con apariciones especiales, regresos, cambios en estipulaciones y demás, así que no es descabellado que haya una o más sorpresas.

Aquí te presentamos algunas de las sorpresas que la WWE podría tener en mente para alegría de los fanáticos alrededor del mundo.

1. Un nuevo oponente para Kurt Angle

La elección de Baron Corbin como último oponente del 'campeón olímpico' generó mucha controversia pues los fanáticos no lo consideraban un rival idóneo para despedir a una leyenda como Kurt Angle. WWE podría optar por sorprender al público con un tremendo cambio.

Se puede considerar una victoria fácil de Kurt Angle con su candado al tobillo en pocos segundos para dar paso al verdadero reto. Las opciones son múltiples pero el nombre que más suena en la cabeza de los fanáticos es el de John Cena.

John Cena debutó en WWE en el año 2002 y su primera lucha fue precisamente contra Kurt Angle, por lo que tiene sentido que se cierre el círculo con una nueva versión de este enfrentamiento.

2. El último integrante del 'Andre The Giant Battle Royal'

La batalla real masculina aún tiene un participante por anunciar, todo indica que será Dean Ambrose, pero dado sus problemas con la WWE no se descarta que quede fuera del evento en sí. Kevin Owens podría ocupar también ese puesto pero no sería sorpresa ya que él ya volvió a la empresa hace varias semanas.

Los fanáticos esperan un gran regreso como podría ser el de Bray Wyatt, Luke Harper o Sami Zayn, también podría ser de alguna leyenda que haga una participación especial (ayer se les vio en muy buena forma a Harlem Heat). Cabe destacar que por tratarse de una batalla real, no hay un número definido de participantes, por lo que puede haber más de una sorpresa.

3. Nuevos campeones en pareja de RAW

Zack Ryder y Curt Hawkins tienen una de las peores rachas de derrotas en la historia de WWE y hoy, inexplicablemente, tienen una oportunidad titular ante The Revival. ¡Qué mejor escenario que este para romper con un maleficio?

4. Traición de 'The New Day' a Kofi Kingston

Tanto remar, tanto intentar, tanto pujar, para al final ser traicionado por tus propios amigos. Sería una de las grandes sorpresas de la historia de Wrestlemania, aunque esperamos que eso nunca suceda.

5. Aparición de The Undertaker

No hemos sabido nada del 'Hombre Muerto' desde aquella lucha ante DX junto a su hermano Kane. ¿Veremos al 'Fenómeno' para cobrar venganza?.

Además, es probable que veamos a otros legendarios luchadores del pasado como Stone Cold Steve Austin, The Rock o Mick Foley. Todas las dudas quedarán resueltas en algunas horas cuando empiece Wrestlemania 35.