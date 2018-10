Que sea el mes de los milagros

El triunfo en Cajamarca ante UTC, a mitad de semana, ha hecho que la confianza vuelva al plantel de Alianza Lima. Esos tres puntos le permitieron a los íntimos escalar en la tabla acumulada y con ello seguir añorando el título nacional.

Para que esa ilusión no se desmorone, los blanquiazules están en la obligación de vencer hoy a las 4:00 p.m. a Academia Cantolao, club al cual los victorianos no le han podido ganar desde que Pablo Bengoechea asumió la dirección técnica. Precisamente, el ‘Profesor’ alineará este once: Butrón, Villamarín, Godoy, Riojas, Guidino: Fuentes, Cruzado, Lemos; Hohberg, Quevedo y Affonso.

Por su parte, Cantolao recibió la mala noticia de que Guillermo Esteves fue cesado como técnico del ‘Delfín’. Sus asistentes y exjugadores Juan Carlos Mariño y Jorge Araujo se harán cargo hasta fin de año en la busca de clasificar a un torneo internacional. El juez será Renzo Castañeda.❧