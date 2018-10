Arturo Vidal y su polémica actitud que generó molestia en Barcelona [VIDEO]

Barcelona venció 4-2 al Sevilla, pero al parecer un jugador del equipo catalán no festejó el triunfo. Arturo Vidal se quedó en el banquillo de suplentes por decisión del técnico Ernesto Valverde y fue sorprendido por las cámaras de televisión prácticamente durmiendo en la banca.

Sobre los 77 minutos del duelo por la Liga Santander, el chileno fue captado por las cámaras de televisión en una actitud bastante relajada, sin calentar siquiera para tener alguna oportunidad de jugar. Este momento se puede encontrar en Youtube.

El técnico azulgrana habló en la previa del duelo con Sevilla sobre el problema de Arturo Vidal y sus reclamos por no ser titular. Ante los medios señaló que el chileno tendrá que ganarse su oportunidad para entrar al once del Barcelona FC.

"He hablado con él, evidentemente. No comentaré los términos. Es algo que hacemos fuera para que no se monte tanta bola como se ha montado estas semanas", sostuvo. El volante chileno solo tuvo actividad en la pasada fecha FIFA con su selección.

El encuentro, además del problema Vidal, también llamó la atención por la lesión de Lionel Messi y que lo deja fuera del clásico del fútbol español.