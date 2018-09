Selección peruana: Oblitas solicitó permisos a más de 20 equipos extranjeros

Ricardo Gareca quiere tener a los jugadores indicados para los amistosos que tendrá la selección peruana en octubre. El ‘Tigre’ no quiere tener imprevistos que sucedieron en anteriores ocasiones, por lo que ha tomado las medidas necesarias con Juan Carlos Oblitas.

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) afirmó que ha mandado cartas a 24 equipos extranjeros que albergan jugadores peruanos. ¿Serán los que Gareca convocará mañana?

“Ricardo nos ha pedido mandar 24 cartas al exterior, para tener el permiso de 24 jugadores”, indicó el ‘Ciego’. Sin embargo, explicó que están realizando esas gestiones porque “así evitamos los problemas de permisos que tuvimos con Callens una vez y hace poco con Benavente. Pero eso no es un llamado oficial”.

Pese al trámite, los 24 jugadores no estarían convocados por Gareca. No obstante, es para llamados de urgencia, como sucedió con Cristian Benavente, quien no llegó a estar en los partidos de septiembre dado que el Sporting Charleroi no lo cedió.

Juan Carlos Oblitas también expresó que “si el comando técnico me pide convocar a 50, yo lo hago. La FPF tiene facultades diferentes con los clubes locales y los extranjeros. Es decir, nosotros no podemos exigirle al club de afuera (que cedan a un peruano), porque no está en nuestra competencia”.

Cabe recordar que Ricardo Gareca presentará este viernes la lista de convocados para los encuentros que tendrá la selección peruana frente a Chile y Estados Unidos, a disputarse el viernes 12 y el martes 16 de octubre, respectivamente.