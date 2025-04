¡Se van de Estados Unidos! Reconocida marca de helados se declara en quiebra debido a la crisis económica

Oberweis Ice Cream and Dairy Store luchó durante meses por superar la crisis económica que golpeó a muchas empresas en EEUU. Foto: Soft Swerve

La histórica marca de helados Oberweis Ice Cream and Dairy Store, conocida por su estilo tradicional y por ofrecer productos lácteos de alta calidad, ha anunciado su quiebra después de una serie de intentos fallidos por superar la crisis económica en Estados Unidos. Fundada en 1927 en Illinois, la empresa se había posicionado como una de las favoritas en el mercado estadounidense, especialmente por su oferta de helados, leche en botellas de vidrio y el servicio de reparto a domicilio.

A pesar de contar con una base sólida de clientes y operar hasta 43 tiendas a lo largo del país, la crisis económica global y las dificultades financieras derivadas de cambios en el consumo y la competencia, finalmente llevaron a Oberweis a declararse en quiebra bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en abril de 2024. La compañía intentó reorganizarse, pero no pudo mantener a flote sus operaciones y la quiebra se hizo inminente.

Intentos por superar la crisis económica: reestructuración fallida

Oberweis Ice Cream and Dairy Store luchó durante meses por superar la crisis económica que golpeó a muchas empresas en EEUU. En un intento de reestructuración, la compañía fue adquirida en junio de 2024 por Hoffmann Family of Companies, lo que le permitió salir temporalmente del proceso de reorganización. Sin embargo, la adquisición no fue suficiente para evitar una caída financiera definitiva.

A pesar de los esfuerzos por adaptarse a un mercado cada vez más competitivo y por mantenerse relevante, Oberweis no pudo hacer frente a los cambios en los hábitos de consumo, que vieron una caída en la demanda de productos tradicionales, así como el aumento de la competencia por parte de marcas más grandes y de precios más bajos.

La incapacidad de adaptarse a estas nuevas realidades económicas resultó en una difícil decisión: la quiebra de la empresa y el cierre de todas sus tiendas.

Impacto de la quiebra de Oberweis Ice Cream and Dairy Store

El cierre de Oberweis representa una pérdida significativa para el sector de helados en EEUU, especialmente para aquellos consumidores que habían disfrutado durante generaciones de sus productos lácteos y helados artesanales.

Esta marca de helados no solo era conocida por su calidad, sino también por sus prácticas tradicionales de negocio, como la venta de leche fresca en botellas de vidrio y el servicio a domicilio. Estos aspectos hicieron que la marca tuviera una conexión especial con sus clientes, lo que acentuó la tristeza por su cierre.

Además, la quiebra de Oberweis resalta los retos a los que se enfrentan muchas empresas familiares tradicionales en un entorno económico incierto. Las pequeñas y medianas empresas deben adaptarse rápidamente a los cambios en los hábitos de consumo, las nuevas tecnologías y la creciente competencia global. Sin una adaptación exitosa a estos desafíos, muchas de estas empresas corren el riesgo de cerrar, como ha sido el caso de Oberweis.

El cierre de todas sus tiendas también pone fin a una historia que comenzó en 1927, cuando Oberweis Ice Cream and Dairy Store abrió sus puertas por primera vez en Illinois. Durante más de 90 años, la empresa logró mantenerse a flote, con una base de clientes leales que apreciaban su enfoque en la frescura y calidad de sus productos.