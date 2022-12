Libros del 2022: buena cosecha en tiempos malos

Muchos escritores han señalado que el obligado confinamiento por la pandemia no pudo ser más propicio para la escritura. Ha sido tiempo de incubación, quizás por eso el 2022 ha sido prolífico en todos los géneros. Aquí, en la medida de lo posible, intentamos echar un radar a las publicaciones en narrativa, poesía, literatura infantil y juvenil y libros de no ficción. No procuramos una antología sino mostrar un poco, paradójicamente, la buena cosecha de libros en tiempos malos. Al lector le corresponde ir a su encuentro.

Cosas de novela

En lo que es novela, debemos subrayar la publicación de Quiénes somos ahora de Katya Adaui, en donde el gran tema es la muerte con un lenguaje poseído de memoria. También Muchas veces dudé de Luis Nieto Degregori, una novela que lleva a Guamán Poma, sin traicionar a la historia, al terreno de la ficción. Richard Parra otra vez desanda los laberintos de la urbe en Pequeño bastardo. Enrique Planas con Chicas Bond se sumerge en el mundo japonés, cine, intrigas y espionaje.

Tres novelas repasan un poco la historia del Perú: Una historia breve, extraña y brutal de Dante Trujillo, sobre la rebelión de los hermanos Gutiérrez contra el gobierno de Balta; La república de las chispas de Paul Baudry, título que es una metáfora exacta de la vida política del Perú. Y la reedición de Malambo de Lucía Charún, novela que hurga la esclavitud en la colonia.

Jorge Eduardo Benavides publicó Volver a Sangri-La, Hugo Coya El último de la torre, Juan Carlos Méndez Cierre de edición, Gustavo Rodríguez Treinta kilómetros de medianoche, Gustavo Sumalavia Croac y el nuevo fin del mundo, Leonardo Caparrós New Ámsterdan, Walter Lingán Y me llaman Ashé; Marco Carranza Terrícolas, un encuentro con el muerto; Richard Primo El robo de la máscara inca, Laydy Loayza Después de los muertos, Gabriel Gargurevich Más de la cuenta y la novela gráfica Katarzys, de Gonzalo Macalopú Chiu.

Cosas del cuento

En el género breve destacamos el libro La breve eternidad de Jorge Díaz Herrera, una colección de relatos brevísimos sobre la muerte, la vejez y la vulnerabilidad del cuerpo. Asimismo, El rincón más oscuro del cielo de Mayte Mujica, relatos en tensión sobre las relaciones humanas, como el matrimonio, la amistad o las colisiones interpersonales. Santiago Roncagliolo con Lejos. Historias de gentes que se van ofrece una galería de personajes en tránsito. Luz Letts, por un momento dejó los pinceles para debutar con Piezas de noche, un conjunto de textos filtrados de realismo y sin embargo ahonda en lo subjetivo de sus personajes. El poeta Juan Carlos Lázaro, que se estrena como narrador con La luna en la ventana, doce cuentos sobre conflictos interiores. Pilar Fonseca en Inventario hace un registro nervioso, psíquico, de sus protagonistas. José Badillo interpola mundos realistas con sucesos fantásticos en El largo aliento de las historias apócrifas mientras que Dante Castro en La sombra de la calavera, entre otros temas, aborda la vida recia en la selva. Ricardo González Vigil publicó El microrrelato peruano. Antología general y Horrores minúsculos de Carlos Herrera.

Otros libros, Las confesiones de un Dante de César Ruiz Ledesma, Notas para un pasaporte Félix Terrones, Matusalén de Giovanna Pollarolo y Monstruos de Romina Paredes.

La poesía

Destacamos los títulos de Estancias de Emilia Tangoa, de Ana Varela Tafur y Ukamara, ojo de serpiente de Carlos Reyes, dos poemarios que entretejen historia, cotidianidad y también memoria mítica del mundo amazónico.

Abelardo Sánchez León en El tumulto de sueño, con sus poemas, a manera de un espejo retrovisor, repasa lo vivido. Roger Santiváñez en Santa Rosa de Lima contragolpea los sacro desde la experiencia vital y terrestre. Jaime Cabrera Junco vigila el acoso del tiempo con su libro El cantar de las agujas.

Agregamos a Variaciones Victoria Carlos López Degregori, Un reloj derramado en el desierto de Alejandro Susti, Gimnasium de Jorge Eslava, El lenguaje es un revólver para uno de Mario Montalbetti, Retablo de Jorge Díaz Untiveros, Una casa que no existe de Carla Valdivia y La mujer de Victoria Guerrero. También Todas las Nancys de María Belén Milla, El riesgo de crear instituciones de Manuel Fernández, País milhojas de Edián Novoa, Cuarto sacramento de Patricia Denegri, Sisma de Paul Guillén, Hijo de hechicera de Daniel Soria yA dónde mira el centinela de Miguel Ildefonso. Asimismo, Fiesta patronal de Nilton del Carpio, Papiros mágicos de Katherine Medina Rondón, Ciclo del Partido de la Caridad, de José Carlos Yrigoyen, Liberaciones. El sentido de tu universo de Katherine Estrada Aguirre y Constelaciones de Leda Quintana Rondón.

Queremos anotar también que este año se publicaron libros en compendio, tales como Samuel Cárdich. Poesía reunida. Asimismo, Lo que parece estable. Poesía reunida 1987 -2021, de Luis Eduardo García. También Poesía, esa blasfema (Antología poética fronteriza 1998 -2013) de Juan Crtistóbal y Una herida menor. Antología poética 1983 – 2022, de Rocío Silva Santisteban.

Y también se editó el hermoso Harawinchis, poesía quechua contemporánea (1904 -2021) Gonzalo Espino Relucé.

Ensayo y no ficción

Citaremos Hasta perder el aliento. Cuaderno de letraherido I de Guillermo Niño de Guzmán, Hacia una nueva lectura de Los heraldos negros de Camilo Fernández, El sentido de la soledad. Memorias (1961 – 2001) de Róger Santiváñez, Caso abierto. La novela policial peruana entre los siglos XX y XXI de Alejandro Susti y José Güich y El artista, el mal y la bella enferma de Ana Alejos Ríos (rescate del escritor José Antonio Román). También Momentos estelares de la independencia del Perú de Bruno Polack y Mario Pera, Asháninkas. Entre la historia y el mito de José Carlos Vilcapoma, Breve historia general del Perú de Luis G. Lumbreras y Vivir adentro y en contra. Colonialidad y descolonialidad del poder de Aníbal Quijano. Finalmente, Propaganda antisistema de Arturo Delgado Galimberti y Rodolfo Ybarra, Las comunidades de España y del Perú de José María Arguedas y Nación Anti de Odi Gonzalez.

Literatura infantil y juvenil

En la producción de libros de carácter infantil y juvenil, el año también ha sido prolífico. Micaela Chirif, Yesenia Montes, Armando Fonseca y Amanda Mijangos, publicaron Inti sol/ Killa luna, un diccionario ilustrado en quechua-castellano. Óscar Colchado Lucio lanzó dos títulos: Cholito y la serpiente cósmica y Cholito y la pequeña mariscadora. Fernando Ampuero lo hizo con El primer cuentista y Run Run. La poeta Ana Vera publicó Poesía animal. Cecilia Ugaz Calderón, en edición castellano e inglés, el libro La banda del perrito Rufo Anatolio. Sócrates Zuzunaga, también en edición bilingüe – castellano e inglés-, entregó el cuento Clotilde, una gallina coqueta.

Se suman los libros Princesa o dragona de Patricia Colchado. Run Run, basado en una historia real, de Félix E. Álvarez; Mito del ave chilalo, de Cecilia Medina; Los secretos del Rímac, contados por un colectivo de niñas y niños; Uli, una ardilla del otoño, de Andrea Gagoy; Dinosaurios y animales prehistóricos del Perú, edición de Nicolás Rodríguez y Patichueca, de Katya Adaui y Eduardo Tokeshi.