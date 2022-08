‘Ending fairy’ en el k-pop: ¿qué es, quién lo creó y cuáles son los más icónicos?

El vocabulario en el mundo del k-pop es rico en términos en coreano y en inglés. Entre estos últimos figura el ‘ending fairy’, expresión que ha sido ampliamente usada en los últimos años en la comunidad amante del pop hecho en Corea del Sur.

No obstante, la fama del ‘ending fairy’ aún guarda ciertos misterios, por ejemplo, ¿quién lo creó y cuándo se originó? En este artículo, resolvemos esas y más dudas al respecto, pero antes vamos a abordar el significado de esta popular denominación.

¿Qué es el ‘ending fairy’?

De manera sencilla, podría decirse que es la pose que hacen los idols al final de sus presentaciones musicales; sin embargo, no se trata de cualquier postura. El ‘ending fairy’ debe transmitir al público la sensación de que está viendo la personificación de una hada . Además, dura varios segundos y suele estar enfocado en un solo miembro, cuando se trata de grupos k-pop.

Ahora bien, ¿cómo los idols logran ser un ‘hada final’? Lo común al inicio es que solo proyectarán carismáticas miradas directamente a la cámara y sonreirán (según lo requiera la canción) mientras concretan el final regular de su acto. La respiración agitada en el ídolo producto de la cansada coreografía es una característica que no puede dejar de ser mencionada.

Con el paso del tiempo, la tendencia evolucionó en creatividad al incluir besos volados, corazones con las manos, altas dosis de ternura, inesperadas secuencias cómicas en varios casos, etc.

¿Quién creo el ‘ending fairy’?

Así como las generaciones del k-pop carecen de una demarcación formal respecto a cuándo comenzaron, no hay una fecha determinada oficialmente como el día en que se creó el ‘ending fairy’. De hecho, podría pensarse que existió desde los comienzos del pop coreano, dado que las performances inevitablemente tienen un carismático cierre pensado para impresionar a los fans.

No obstante, muchos datan el surgimiento de la tendencia en la icónica pose final que realizó Chaeyeon de DIA durante la segunda misión de Produce 101 en 2016. Ello debido a que, después de esta, comenzó la fiebre del ‘ending fairy’.

Sobre la ídolo, debutó en 2015 como miembro de DIA, pero al año siguiente participó en el programa de Mnet y ganó su puesto en I.O.I, grupo proyecto formado con las ganadoras del reality.

Los ‘ending fairy’ más icónicos

Si eres fan de los jóvenes idols, seguramente vendrán a tu cabeza numerosas ‘hadas finales’ de la famosa iconicidad. Esto es inevitable porque el término ha sido popularizado entre la tercera y la cuarta generación del k-pop.

Podemos mencionar, por ejemplo, a Jungwoon de ENHYPEN en “Fever”, las integrantes de Aespa en “Girls”, a Jihyo de TWICE en “Fancy”, los chicos de WINNER y a los miembros de BTS en Music Bank. Imposible no mencionar a la también actriz Chaeyeon.

No obstante, aquí los idols de la old school se llevan la corona de lejos. Aunque el ‘ending fairy’ no existía como tal en su época, los artistas de la segunda generación hicieron suya la tendencia con ese toque alocado y divertido que los caracteriza mientras se burlaban de esta por ser demasiado cursi en momentos. El resultado: legendarias ‘hadas finales’ que difícilmente serán superadas.

Aquí podemos mencionar a Key de SHINee y Kyuhyun de SUPER JUNIOR exagerando su respiración pesada, los chicos de HIGHLIGHT huyendo del escenario cuando la cámara quiere inmortalizar sus escenas finales, los miembros de 2PM parodiando una icónica coreografía antigua de su repertorio, etc.

Mención aparte para Heechul, también de SUJU, quien probablemente tenga en su haber el ‘ending fairy’ accidental más gracioso que exista a la fecha.