Todd Haynes rompe su silencio sobre el abandono de Joaquin Phoenix a su rodaje: "Fue muy duro"

En agosto, Joaquin Phoenix protagonizaba los titulares cuando abandonó el proyecto del cineasta Todd Haynes que estaba a punto de protagonizar, donde sostendría un romance con temática homosexual.

Desde entonces, el hermetismo no solo rodeó al actor del Joker, también a Haynes, quien ha roto su silencio en la clausura del Festival de Cine de Marrakech, pese a que el moderador advirtió que no tocaría el tema. “Lo que pasó fue duro”, dijo Haynes. “Pero la película en sí y el guion en sí pueden resucitar de una forma diferente algún día”, dijo el director a Variety.

Precisamente dicho medio publicó que fuentes cercanas informaron que Phoenix se “acobardó” quizás debido a las escenas de amor y sexo explícitas que se pretendían incluir en la película y tomó la decisión de último momento de abandonar la película, incluso cuando ya se habían construido los decorados completos en Guadalajara, México.

Desde que la película se paralizó en agosto, Phoenix se negó a hacer comentarios durante una conferencia de prensa en Venecia, diciendo que su opinión no sería “útil” porque “los otros creativos no están aquí para decir su parte y simplemente no parece que eso sea lo correcto”, mientras que la productora Christine Vachon fue directa cuando habló del desafortunado proyecto de San Sebastián.

“No puedo superarlo, que nosotros, como comunidad cultural, perdimos la oportunidad de tener otra película de Todd Haynes. Eso es simplemente criminal”, dijo. Haynes será el presidente del jurado del 75º Festival Internacional de Cine de Berlín en febrero.

Phoenix con Lady Gaga durante la promoción de 'Joker'. Foto: AFP

¿Qué dijo la prensa ante el desplante de Phoenix?

Según diversas fuentes, Joaquin Phoenix decidió abandonar la película debido a un ataque de cold feet, es decir, una repentina inseguridad sobre su participación en el proyecto, a cinco días de que iniciase el rodaje. Su salida fue impactante dado que él mismo había colaborado estrechamente con Haynes en el desarrollo de la narrativa. La película, que prometía ser controvertida por su contenido sexual explícito y su exploración de temas tabú, había generado expectativas significativas tanto en el público como en la industria.

La naturaleza explícita del contenido de la película y su enfoque en una relación homosexual en la década de 1930 parecían ser factores que Phoenix quería explorar. Sin embargo, este mismo enfoque también podría haber contribuido a su decisión de retirarse, a pesar de haber sido uno de los impulsores de la película desde el principio, señalaron en Infobae España.