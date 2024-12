Murió José de la Torre, actor de Netflix y 'Vis a Vis', a los 37 años debido a "dura enfermedad"

El actor cordobés José de la Torre, conocido por su participación en reconocidas series españolas, falleció este viernes a los 37 años debido a una enfermedad que le fue diagnosticada hace algunos meses. La noticia de su muerte ha conmocionado al mundo del espectáculo, donde era valorado tanto por su talento como por su carisma.

Fallece José de la Torre a los 37 años tras padecer dura enfermedad

Formado en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Málaga, José de la Torre comenzó su carrera participando en diversos castings hasta que en 2017 consiguió su primer papel destacado como 'Goyo' en la serie 'Servir y Proteger', emitida por TVE. Posteriormente, en 2020, interpretó a 'Roque' en 'Amar es para siempre', participando en 36 episodios.

Sin embargo, el papel que lo consolidó en la televisión fue el de 'Iván' en la serie 'Toy Boy', donde interpretó a uno de los personajes principales. También tuvo una destacada participación en 'Vis a Vis: El Oasis'. Su versatilidad y dedicación al arte lo posicionaron como un referente en la televisión española.

En redes sociales, donde acumulaba cerca de medio millón de seguidores, compartía momentos de su vida personal, eventos profesionales y reflexiones. Sin embargo, su actividad en redes cesó desde el pasado verano, cuando publicó imágenes disfrutando del festival Desalia en Canarias junto a amigos, lo que marcó su última interacción pública.

La muerte de José de la Torre ha generado gran consternación entre sus colegas, familiares y seguidores. La actriz Luisa Martín, quien trabajó con él en 'Servir y Proteger', expresó su pesar a través de redes sociales: "No pienso hablar de ti en pasado porque sé que vas a seguir organizando cada cena y cada espacio. Me parte el corazón pensar que no volveré a escuchar tu voz, pero yo voy a seguir hablándote”.