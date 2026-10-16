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'Bleach: Thousand-Year Blood War', temporada 4: ¿cuándo sale y a qué hora ver el capítulo 9?

Tras un inesperado cambio en su calendario de estrenos, el aclamado anime 'Bleach: Thousand-Year Blood War' regresa con el capítulo 9 de su temporada 4 en Disney Plus.

'Bleach: Thousand-Year Blood War' estrena su penúltimo episodio tras un mes de espera por parte de los fans.
'Bleach: Thousand-Year Blood War' estrena su penúltimo episodio tras un mes de espera por parte de los fans.Foto: Disney Plus
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La espera para conocer el desenlace de ‘Bleach: Thousand-Year Blood War’ entra en su etapa decisiva. Tras varias semanas sin nuevos episodios, los seguidores de la histórica obra de Tite Kubo se preparan para el regreso de la serie con el capítulo 9 de su cuarta y última parte, considerada una de las entregas más importantes de toda la producción.

El interés alrededor de este estreno no surge únicamente por su cercanía al final. Los acontecimientos recientes y cambios en relación con el manga dejaron abiertas varias interrogantes sobre el destino de Ichigo Kurosaki y sus aliados, en medio de una batalla que ha puesto en riesgo la estabilidad de los tres mundos y que mantiene a Yhwach como la principal amenaza.

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¿Cuándo se estrena el capítulo 9 y por qué cambió la fecha?

Marca la fecha en tu calendario. El episodio 9 de ‘Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity’ llegará el lunes 19 de octubre de 2026. Se trata del penúltimo capítulo de la temporada final, por lo que marcará el camino hacia el cierre de uno de los animes más influyentes de las últimas décadas.

Originalmente, esta entrega debía emitirse durante septiembre. Sin embargo, la producción decidió reprogramar los dos episodios restantes para reforzar el apartado visual del cierre de la serie.

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La expectativa creció todavía más tras el regreso de Aizen y su combate contra Yhwach. Mientras tanto, varios compañeros de Ichigo permanecen en una situación crítica, lo que ha elevado la tensión entre los fans.

Horario de estreno del capítulo 9 de 'Bleach: Thousand-Year Blood War', temporada 4

El episodio 9 de 'Bleach: Thousand-Year Blood War', temporada 4, podrá verse mediante Disney+ en gran parte de Latinoamérica y otros mercados internacionales, mientras que Hulu mantendrá la transmisión en Estados Unidos. A continuación, los horarios por países:

  • Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 10.30 a. m.
  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala: 9.30 a. m.
  • Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 11.30 a. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 12.30 p. m.
  • España: 5.30 p. m.
  • Estados Unidos: 8.30 a. m. (PT) / 11.30 a. m. (ET).

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