¿Por qué el último video de Mr. Beast en México generó polémica? INAH aclara lo ocurrido durante la visita del youtuber a Chichén Itzá

El 10 de mayo de 2025, el popular youtuber estadounidense Jimmy Donaldson, conocido como Mr. Beast, publicó un video titulado "Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo", en el que explora diversas zonas arqueológicas de México, incluyendo Chichén Itzá, Calakmul y Balankanché. El video rápidamente se volvió viral, acumulando más de 52 millones de visualizaciones. Sin embargo, la grabación generó polémica debido al acceso a áreas restringidas al público general.

Ante las críticas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un comunicado aclarando que la visita y grabación de Mr. Beast se realizaron con los permisos correspondientes y bajo supervisión institucional. La entidad detalló que el acceso a las zonas restringidas fue autorizado como parte de una visita programada y que el patrimonio arqueológico no fue afectado.

El INAH confirmó que la grabación se realizó con permisos gestionados por la Secretaría de Turismo federal y los gobiernos estatales de Yucatán y Campeche. Estos permisos fueron tramitados ante la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, cumpliendo con los requisitos legales establecidos para filmaciones en zonas arqueológicas. Durante la grabación, personal del organismo estuvo presente para supervisar que se respetaran las medidas de cuidado y seguridad establecidas, asegurando que el patrimonio arqueológico no sea afectado.

La entidad aclaró que no hubo descenso en helicóptero ni vuelo de dron dentro de la pirámide de El Castillo en Chichén Itzá. Además, la máscara prehispánica mostrada en el video es una reproducción contemporánea y no una pieza original. El INAH enfatizó que estas representaciones forman parte de efectos de contenido y no reflejan la realidad de la grabación.

“Cabe señalar que, evidentemente, el video posee un amplio trabajo de postproducción audiovisual y hace alusión a eventos que no ocurrieron, como es el que los productores jamás descendieron desde un helicóptero, ni pernoctaron dentro de la zona arqueológica ni tuvieron en su poder alguna máscara prehispánica, pues la que presentan es claramente una reproducción contemporánea. Todas ellas son aseveraciones falsas que obedecen a la teatralidad propia del youtuber en cuestión.”, enfatizó INAH en su comunicado.

¿Quién es Mr. Beast, el youtuber que causó polémica en México?

Mr. Beast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, es un creador de contenido y empresario estadounidense, conocido por sus extravagantes y generosos videos en YouTube. Nació el 7 de mayo de 1998 y comenzó su carrera en la plataforma con videos de videojuegos y contenido relacionado con el entretenimiento. Con el tiempo, se hizo famoso por organizar desafíos extremos, donar grandes sumas de dinero y realizar actos filantrópicos a gran escala. Su canal, que cuenta con 394 millones de suscriptores, ha roto récords por la cantidad de visualizaciones y la viralidad de sus videos.

Además de su éxito en la plataforma de video, Mr. Beast ha expandido su marca a varios otros proyectos empresariales. Fundó iniciativas como Beast Burger, una cadena de restaurantes virtuales, y ha participado en causas benéficas, como la limpieza de océanos y el apoyo a comunidades desfavorecidas. Gracias a su estilo único de entretenimiento, que combina acción, generosidad y grandes producciones, ha logrado captar la atención mundial y convertirse en una de las figuras más influyentes del ámbito digital.