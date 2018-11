Las mejores aplicaciones móviles para organizarse

Hoy en día, con el estilo de vida moderno que se lleva, lo normal es que más de una vez uno se sienta abrumado, termine procrastinando y tenga más pendientes día a día. Sin embargo, uno puede aprovechar la tecnología para organizarse. Existen varias aplicaciones (apps) que ayudan a gestionar tareas y tener todo en orden.

Wunderlist

Esta especie de agenda virtual permite crear listas de tareas y añadir notas rápidas con comentarios útiles a modo de recordatorio. Además, es útil para planificar un gran proyecto que implique múltiples tareas y tiene la opción de compartir las listas con compañeros cuando lo que se necesita es trabajar en equipo. Por otro lado, permite hacer presentaciones y exportar los archivos en formato PDF para una mejor difusión.

Do it

Con esta app se puede organizar el trabajo de hoy y el de mañana, y por lo tanto saber cuándo se puede adelantar una tarea y cuándo es necesario dejarla para el día siguiente. Marcando las tareas realizadas se actualiza automáticamente la app y así estarán visibles únicamente lo que tienes pendiente.

Trello

Es ideal para organizar proyectos a largo plazo, y también grandes equipos de trabajo. Con esta app se pueden fijar las fechas para entregar trabajos y organizar tareas. Además, permite llevar control de las actividades que se van realizando y también de las que se hacen en grupo.

Moleskine Timepage

Con esta aplicación se pueden organizar tareas, reuniones y eventos. Con toda esa información, la app generará un plan de trabajo detallado para toda la semana. Además, brinda información del tráfico cuando es necesario trasladarse de un sitio a otro para llegar a tiempo.

Some to do

Some to do no solo permite organizar el trabajo sino también la vida en sí, dividiendo en carpetas las tareas a realizar. Se puede hacer una carpeta de objetivos personales, otra de trabajo urgente, otra para proyectos, y dentro de cada una de estas carpetas hacer una lista de tareas por cumplir.