El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que sí existen las actas del Consejo de Ministros Descentralizado, tras conocerse que presuntamente los documentos no habían sido registrados. El mandatario criticó a quienes pusieron en tela de juicio las reuniones que se vienen dando en diferentes regiones del país y señaló que no solo hay un acta, sino cientos. “Nosotros no solamente tenemos un acta, tenemos cientos de actas firmadas y asumimos el compromiso de que vamos a atender a todo el pueblo del país”, dijo desde Oxapampa. Video: TV Perú