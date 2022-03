El congresista de Perú Libre Guido Bellido afirmó que los nombramientos de ministros no han vulnerado el principio de idoneidad o fueron irregulares.

El congresista de Perú Libre Guido Bellido señaló que los constantes cuestionamientos contra los ministros de Estado forman parte de un plan de la oposición del Congreso para desestabilizar al presidente Pedro Castillo. En declaraciones a Canal N, afirmó que los nombramientos ministeriales no han vulnerado el principio de idoneidad o fueron irregulares. “No vayamos a pensar que esto es porque el Congreso cumple un rol de fiscalización. Así ponga de ministro a Jesucristo, igual lo van a crucificar”, dijo el ex primer ministro. Del mismo modo, indicó que la moción de vacancia promovida por Renovación Popular carece de sustento y que no cuenta con los votos necesarios para ser admitida. Créditos: Canal N.