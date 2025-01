La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), considerada una de las instituciones más exigentes y respetadas del Perú, es el sueño de miles de estudiantes que buscan destacar en el ámbito académico. Sin embargo, no todos los que logran ingresar terminan plenamente satisfechos con su decisión vocacional, como lo demuestra el caso de un joven estudiante de Ingeniería de Sistemas que, en su décimo ciclo, expresó su arrepentimiento respecto a la carrera elegida.

En una entrevista compartida a través de la cuenta de TikTok ‘Habla Sobrino’, el estudiante reveló sus sentimientos tras más de cinco años de arduo estudio. Aunque reconoció la calidad de la formación académica de la UNI, explicó que sus expectativas iniciales no coincidieron con la realidad de su carrera. Sus declaraciones generaron un debate sobre la importancia de alinear las aspiraciones personales con la elección profesional.

Alumno de la UNI revela que se arrepiente de su carrera

El joven estudiante entrevistado en los exteriores de la prestigiosa Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) señaló que, más allá del prestigio que representa estudiar en la UNI, se sintió decepcionado por no haber analizado a profundidad sus intereses antes de tomar la decisión. “La carrera como tal no está mal, pero esperaba algo diferente. Tenía otras expectativas. Me decepcioné porque tomé una mala elección”, expresó. Estas palabras resaltan la relevancia de reflexionar cuidadosamente antes de elegir un camino profesional.

El universitario también abordó la percepción general sobre el futuro laboral de los egresados de la UNI, enfatizando que el éxito en el mundo laboral requiere más que un sólido conocimiento técnico. “Un alumno de la UNI es estudioso, pero para el mundo laboral necesitas saber comunicarte, trabajar en equipo y expresar tus ideas”, afirmó.

Por último, al ser consultado sobre las remuneraciones iniciales que podría obtener el joven estimó un rango entre 1,500 y 2,000 soles. “Supongo que si comienzo con un puesto de practicante será 1500 a 2000 soles”, concluyó el joven

¿Cuáles son las carreras que hay en la UNI?

En la Universidad Nacional de Ingeniería se enseñan más de 35 carreras profesionales, entre las que destacan:

Ingeniería Civil

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Minas

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Geológica

Ingeniería Mecánica

¿Cuánto cuesta postular a la UNI?

El precio para rendir el examen de admisión 2025 en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es de S/ 90. A este monto se suma un pago adicional que varía según el tipo de institución educativa de procedencia: S/ 410 para quienes hayan estudiado en colegios públicos de Lima Metropolitana o Callao, y S/ 780 para los egresados de colegios privados. Asimismo, los estudiantes que actualmente cursan el cuarto año de secundaria tienen la posibilidad de inscribirse para medir su nivel académico, aunque no podrán optar por una vacante en esta etapa.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 2 de enero hasta el 7 de febrero de 2025.

Costo del prospecto: S/ 90.

Pagos adicionales según institución educativa y ubicación: