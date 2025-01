Sebastián Echegaray, un destacado estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ha alcanzado un logro que pocos consiguen en la exigente carrera de Ingeniería Mecánica de Fluidos: obtener un 20 en su promedio final, sorprendiendo a profesores y compañeros. Según comentó el joven de 18 años en una entrevista para el canal de YouTube TripWill, durante su primer año de universidad consiguió ocupar el primer puesto en su especialidad con su peculiar método de estudio.

Fue esa misma metodología que empleó en sus dos ciclos de estudio lo que le permitió a Sebastián ingresar a la Decana de América con tan solo 17 años y preparándose desde casa.

Primer puesto de ingeniería de la UNMSM cuenta cómo logró un promedio final de 20

Según detalló el flamante estudiante, lograr un promedio de 20 en el curso de Programación y Computación de Ingeniería Mecánica de Fluidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no fue nada sencillo, pues en el primer examen parcial desaprobó con una nota baja nota. "Saqué 10 en el parcial. Estaba desaprobado (...) Me fui al susti y saqué 19 y mi promedio llegó a ser 20", señaló.

Sin embargo, para aumentar su rendimiento académico, reforzó cada uno de los temas, dedicando horas extra de estudio y repasos constantes, lo que le permitió mejorar significativamente sus notas en las prácticas restantes. Uno de los métodos que adoptó fue reducir al mínimo el uso de su celular y redes sociales, dedicando ese tiempo a leer libros de matemáticas mientras viajaba en transporte público.

"Lo que trataba era no perder el tiempo. No perdía el tiempo en aplicaciones (de mi celular) que no me iban a ser útiles. Siempre trataba de leer en los carros algún libro, sobre todo de Matemáticas, que era lo que más me chocaba al principio", sentenció.

Asimismo, señaló que se dedicaba a recopilar y resolver las prácticas de años anteriores tomadas por el profesor, lo que le permitió reforzar sus conocimientos y familiarizarse con el estilo de preguntas que podrían aparecer en los exámenes. Esta estrategia, según se explicó, fue clave para su preparación y desempeño académico.

"También revisar las prácticas pasadas que tomaban los profesores para poder ir con base y saber masomenos qué tendencias (de preguntas) tienen a tomar (en las prácticas)", indicó el primer puesto.

¿Cuándo es el examen de admisión San Marcos 2025-II?

De acuerdo con la página web de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el examen de admisión 2025-II está programado para las fechas 1,2,8 y 9 de marzo. Es importante recalcar que, la fecha de inscripción para el examen es por orden alfabético, según la letra inicial de tu primer apellido, y se llevarán a cabo en los siguientes días: