Analistas bolivianos comparan el turismo de su país con el de Perú y generan polémica: "Bolivia vive del rebalse de Perú"

El impacto económico del turismo en Perú ha sido objeto de debate en recientes análisis por parte de especialistas bolivianos, dada la estrecha similitud cultural y natural entre ambos países. Según estos analistas, Bolivia se beneficia del “rebalse” de turistas que inicialmente visitan Perú y luego deciden extender su viaje a destinos como el Salar de Uyuni, sin considerar al país alto andino como su primera opción. Estas declaraciones han generado controversia y han abierto la discusión sobre las estrategias turísticas de ambas naciones y su posicionamiento en el mercado internacional.

Los conductores del podcast analizaron las razones por las cuales Bolivia podría aprovechar mejor su potencial turístico y destacaron los puntos fuertes que han convertido a Perú en un destino preferido por los viajeros internacionales. En un momento del video, lanzaron una pregunta clave que reanuda el debate: "¿Por qué la gente prefiere ir a Perú?"

¿Qué dijeron los analistas bolivianos?

Durante el video, los comentaristas no dejaron de elogiar la gestión turística de las autoridades peruanas. Uno de ellos se preguntó: "¿Qué tiene Perú que no tenga Bolivia?", y él mismo respondió: "gestión". Además, destacó que Perú ha sabido capitalizar la presencia de Machu Picchu, una de las maravillas del mundo, como eje para atraer turismo y consolidar su identidad nacional.

"Perú ha formado su atractivo cultural en torno a un destino, Machu Picchu. Es tan fuerte su éxito que Bolivia vive del rebalse de turistas provenientes de Perú, porque no trabajamos lo suficiente en nuestra marca país", señaló uno de los analistas. Asimismo, subrayaron que Bolivia a menudo no figura como una primera opción para los viajeros. "Muchas personas que vienen a Bolivia no la tenían inicialmente en su lista de destinos", concluyeron.

¿En qué supera Bolivia a Perú según los analistas?

"En comparación con Perú y Ecuador, Bolivia está mejor posicionada como un país más seguro", afirmaron. Según los analistas, Bolivia ocupa el puesto 75 en el ranking mundial de seguridad, superando a Perú, que está en el 99, y a Ecuador, en el 86. Este factor podría ser un punto clave para atraer más turismo si se aprovecha adecuadamente.

¿Qué proponen para incentivar el turismo en Bolivia?

Los especialistas sugirieron que Bolivia debería priorizar la creación de una identidad turística sólida, similar a lo que Perú ha logrado con su enfoque en cultura y gastronomía. Propusieron que la identidad de Bolivia se base en el ecoturismo y la biodiversidad, destacando que el país es uno de los más ricos en recursos naturales del mundo. Además, plantearon que el Salar de Uyuni sea promovido como el principal atractivo turístico del país.

¿Cómo reaccionaron algunos peruanos en redes sociales?

La publicación del video provocó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde muchos peruanos compartieron sus opiniones sobre las comparaciones realizadas por los analistas bolivianos. Entre los comentarios más destacados se encuentran: