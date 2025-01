Pensión IVSS de febrero 2025: verifica el cronograma, monto oficial y cómo ser nuevo pensionado en Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro paga mensualmente un monto dirigido de forma exclusiva a los abuelos y abuelas de la patria. Se trata de la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que pronto contará con su depósito de febrero 2025, debido a que el abono llega con un mes de anticipación y tiene como finalidad ser un apoyo económico para las personas mayores del país caribeño.

En la siguiente nota te mostraremos las fechas en las que comenzó el pago en meses pasados, su monto oficial y cómo verificar si eres uno de los nuevos pensionados aprobados por la administración venezolana.

¿Cuándo pagan la pensión de febrero 2025? Revisa el cronograma de depósitos

Los beneficiarios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) recibirán su pensión correspondiente al mes de febrero de 2025. De acuerdo con los registros de depósitos previos, se estima que este abono se efectúe el martes 21 de enero de 2025.

A continuación, te enlistamos los pagos más recientes de la pensión IVSS:

Julio 2024: 21 de junio.

21 de junio. Agosto 2024: 22 de julio.

22 de julio. Septiembre 2024: 21 de agosto.

21 de agosto. Octubre 2024: 20 de septiembre.

20 de septiembre. Noviembre 2024: 21 de octubre.

21 de octubre. Diciembre 2024: 21 de noviembre.

21 de noviembre. Enero 2025: 20 de diciembre.

20 de diciembre. Febrero 2025: 21 de enero (por confirmar)

Pensión IVSS 2025: ¿de cuánto es el monto para pensionados?

Según lo publicado en la Gaceta Oficial, la pensión otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se establece en un salario mínimo nacional, lo que equivale a 130 bolívares. Esta cantidad se traduce en aproximadamente 2,64 dólares, de acuerdo con el tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cómo saber si soy un nuevo pensionado del IVSS en 2025?

Si todavía no estás seguro de si te has convertido en un nuevo pensionado del IVSS, no te alarmes. A continuación, te presentamos una guía sencilla para que puedas verificar tu situación utilizando únicamente tu número de cédula: