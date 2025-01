En un mundo globalizado, los intercambios académicos permiten a los estudiantes vivir experiencias enriquecedoras que trascienden lo educativo. Este es el caso de una joven estadounidense de la Universidad del Estado de Pensilvania (Penn State), quien, tras llegar a Perú para estudiar en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), expresó su sorpresa por el sistema de alimentación del comedor universitario. Sus declaraciones, difundidas en redes sociales, han abierto un debate sobre las diferencias culturales y operativas en las instituciones educativas de ambos países.

La joven, entrevistada por Serlox UNI, relató su experiencia con el comedor de la UNI y lo comparó con el de su universidad en Estados Unidos. Sus observaciones no solo resaltan las particularidades del sistema peruano, sino también las brechas en términos de logística y accesibilidad.

¿Qué dijo la joven americana sobre el comedor de la UNI?

La estudiante de Penn State destacó que una de las mayores diferencias culturales que experimentó al llegar a la UNI fue el sistema del comedor universitario. Según explicó, en la universidad peruana los estudiantes deben madrugar para obtener un ticket que les garantice un almuerzo, una dinámica completamente distinta a lo que ocurre en Estados Unidos.

“Nosotros no tenemos que hacer cola desde las 7 a. m. para conseguir un ticket, ¿sabes? Nosotros no tenemos como una opción de almuerzo gratis, así que el sistema del comedor es bastante diferente”, mencionó la joven. Además, agregó que, en su universidad, los estudiantes tienen la libertad de servirse ellos mismos la comida, eligiendo lo que desean consumir sin depender de un menú preestablecido. "Nosotros nunca hacemos largas colas. No nos sirven la comida, simplemente nosotros vamos y elegimos la comida que queramos", concluyó.

Diferencias culturales entre las universidades de Perú y de Estados Unidos

El sistema de alimentación universitario es un reflejo de las prioridades sociales y económicas de cada país. En la UNI, los estudiantes tienen acceso a almuerzos gratuitos o subvencionados, lo que representa un apoyo significativo para quienes enfrentan dificultades económicas. Sin embargo, esta ayuda implica que los estudiantes deban madrugar y esperar en largas filas para obtener un ticket.

Por otro lado, en universidades como Penn State, los almuerzos forman parte de planes alimenticios pagos. Este sistema permite a los estudiantes elegir sus comidas en estaciones de autoservicio, reduciendo las esperas y ofreciendo mayor diversidad de opciones. Aunque este modelo es más práctico, su costo puede ser una barrera para algunos alumnos. Estas diferencias no solo evidencian contrastes en la gestión logística, sino también en las prioridades de cada institución, mientras que en Perú se prioriza la accesibilidad económica.

Programa de intercambio entre la UNI y la Universidad Estatal de Pensilvania

La experiencia de la joven forma parte de un programa de intercambio entre la Universidad Nacional de Ingeniería y Penn State, que busca fomentar la colaboración académica y cultural. Este proyecto ha permitido que 21 estudiantes de Penn State cursen estudios en la UNI desde mayo de 2024, con el objetivo de adquirir una perspectiva global y fortalecer la relación entre ambas instituciones.

21 estudiantes de intercambio de la Universidad Estatal de Pensilvania fueron recibidos en la UNI

Durante la ceremonia de bienvenida, el Dr. Julio Urbina, coordinador del programa y exalumno de la UNI, destacó la importancia de estos intercambios. “La diversidad de ideas y la inclusión social es sumamente importante", señaló. Asimismo comento que: "Es un placer para mí regresar siempre a mi alma máter. Yo estudié acá". La conexión entre ambas universidades no es nueva. El Dr. Urbina, quien regresó a la UNI como profesor en 2015, ha trabajado para estrechar los lazos entre estas instituciones, impulsando proyectos de investigación colaborativa y promoviendo el intercambio cultural.

¿Qué carreras te ofrece la UNI?

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Civil

Arquitectura

Química

Ingeniería Industrial

¿Cuánto cuesta postular a la UNI?

El costo para rendir el examen de admisión 2025 en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) asciende a S/ 90. Adicionalmente, los aspirantes deben abonar un monto extra que varía según el tipo de colegio del que provienen: S/ 410 para estudiantes de colegios públicos ubicados en Lima Metropolitana o Callao, y S/ 780 para aquellos que proceden de colegios privados. Por otro lado, los alumnos de cuarto de secundaria tienen la oportunidad de participar para medir sus conocimientos, aunque no podrán optar por una vacante.

El periodo de inscripción para el examen de admisión UNI 2025 estará habilitado desde el 2 de enero hasta el 7 de febrero.

Costo del prospecto: S/ 90.

Pago adicional según tipo de colegio y ubicación: