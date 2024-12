En Bolivia, la influencia peruana se hace cada vez más visible, especialmente en ciudades como El Alto y La Paz, donde la presencia de productos peruanos invaden los supermercados. Ahora, esta expansión también se ha trasladado a la gastronomía, pues un joven peruano quedó sorprendido al encontrar un chifa durante su recorrido por las calles bolivianas. Con gran curiosidad decidió visitar el local para probar el arroz chaufa y compararlo con el de Perú.

El youtuber peruano comentó que, si bien el chifa de Bolivia ofrece un plato que cumple con la función de satisfacer el apetito, presenta algunas diferencias notables respecto al tradicional arroz chaufa peruano. Su reacción, donde compara ambos estilos, se ha vuelto viral en redes sociales.

Youtuber peruano visita chifa en Bolivia y compara arroz chaufa boliviano con el de Perú

Durante su visita por El Alto en Bolivia, el youtuber peruano quedó sorprendido al encontrar un chifa en dicha ciudad. Para saber como era el sabor del típico arroz chaufa decidió entrar a probar este platillo. Lo primero que le causó curiosidad fue que, en dicho establecimiento, además de que no hay servicio a la mesa, venden diferentes platillos que no están tan relacionados con la comida oriental, como por ejemplo milanesa, pollo a la brasa o broaster.

"Veo bastante consumo de pollo en el chifa, pero no el pollo chijaukai o tipakay, sino pollo broaster y spiedo, que es como decir pollo a la brasa. Es supercurioso", sentenció el influencer en el video publicado en su cuenta de YouTube Roberto Viajero Vlogs.

Otro detalle que llamó la atención del peruano fue que el chaufa boliviano no viene acompañado de la tradicional sopa wantán, el clásico wantán frito o la salsa de tamarindo, algo muy característico en los chifas peruanos. En lugar de ello, se le entrega al comensal rodajas de cebollas encurtido en vinagre y azúcar.

Respecto al sabor, el peruano recalcó que si bien este era agradable, no es similar al arroz chaufa en Perú. "No está mal (el sabor), el pollito está rica, pero no es chifa. Discúlpenme. Como pollería está bien", sentenció el youtuber.

¿Qué platillos se vende en un chifa de Perú?

En un chifa, restaurante que fusiona la gastronomía china con la peruana, es común encontrar una variedad de platos que combinan ingredientes y técnicas de ambas culturas. Algunos de ellos son: