Joven encuentra a su perro perdido, pero can ‘finge’ no conocerlo: “Si no lo veo, tampoco me ve”

“El perro: ‘Yo no hablo con desconocidos’”, reaccionaron usuarios. Foto: composición LR/ TikTok

En un inesperado giro de los hechos, un perro que se escapó de su hogar fue encontrado por su dueño, pero su reacción sorprendió a todos. En un video que se hizo viral en TikTok, el animal parece “fingir” no reconocer a su propietario al ser descubierto en la vía pública. La divertida escena fue captada por la cámara del joven y rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más comentados en las redes sociales.

El video de TikTok, que dura apenas 27 segundos, muestra al perro intentando evitar un regaño al mirar hacia otro lado, mientras su dueño lo llama desde la esquina de la calle. La grabación acumuló más de 26 millones de visualizaciones en redes.

Can 'finge' no conocer a su dueño

El insólito comportamiento del perro dejó a más de uno desconcertado y a muchos otros, completamente entretenidos. El dueño de la mascota, identificado como César (@Soycesargeme en TikTok), explica que el perro logró salir de su casa debido a que alguien dejó la puerta abierta. Fue mientras él salía a comprar barbacoa que se encontró con la escena inesperada.

Al percatarse de la presencia de su dueño en la avenida, el perro optó por evitar cualquier contacto visual y desvió la mirada, como si no tuviera idea de quién era el hombre que lo llamaba. Esta reacción, aparentemente pensada para evitar un regaño, no pasó desapercibida para los miles de usuarios que vieron el video.

En lugar de acercarse a su dueño, el can pareció completamente ajeno a él, un comportamiento que es común en los animales cuando perciben que han hecho algo mal. Sin embargo, este perro, tras unos segundos de evasión, se acercó finalmente para recibir unas caricias.

El momento exacto en que el can “finge” desconocer a su dueño generó una gran ola de reacciones en TikTok, sobre todo por la “actuación” del animal, que parece tener conciencia de la situación y de las consecuencias de sus acciones.

¿Cuáles fueron las reacciones de los usuarios?

El video del perro fue ampliamente comentado en TikTok, donde los usuarios no solo se divirtieron con la actitud del animal, sino que también dejaron comentarios creativos y graciosos sobre su comportamiento.

Frases como “Si no lo veo, tampoco me ve”, “El perro: ‘Yo no hablo con desconocidos’” o “No te conozco, salvo que lleves comida”, inundaron la caja de comentarios.

Los usuarios no tardaron en comparar al perro con otros animales que muestran comportamientos similares cuando son descubiertos en situaciones embarazosas. A través de estas interacciones, la comunidad de TikTok generó una cadena de comentarios y reacciones que no solo destacan la comicidad del momento, sino también la relación que los dueños de mascotas tienen con sus animales, quienes, al parecer, pueden ser más astutos de lo que imaginamos.