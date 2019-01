Facebook: intentó vender muñeca antigua y fue troleado de la peor forma posible [FOTOS]

Una reciente publicación de Facebook ha generado todo tipo de hilarantes comentarios, luego que un joven peruano intentar pone en venta una muñeca antigua que era parte de su colección.

El joven puso en venta mediante un grupo de subasta de Facebook, un rara muñeca de la marca “Raggedy Ann Doll’ que se vendió en EE.UU en los años 60 y 70; sin embargo, no obtuvo el resultado que esperaba puesto que en lugar de recibir ofertas por este producto, fue troleado de forma increíble en alusión a una de las cintas de terror más recordadas de los últimos años, nos referimos a ‘Anabelle’. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos todo.

Todo comenzó cuando el muchacho compartió en Facebook una serie de fotografías en las que se ve a esta rara muñeca en venta; sin embargo, el joven hizo un comentario que desató todo tipo de hilarantes respuestas en dicha red social.

“Vendo esta muñeca, no está poseída ni nada por es estilo, para los que pregunta estas cosas”, sostuvo el muchacho en Facebook; el hecho no pasó desapercibido y recibió todo tipo de comentarios de usuarios quienes no duduaron de burlarse de su publicación.

“Poseída debe costar más. Muy buena tu aclaración”, “Si no está poseída no la deseo”, “Yo la busco poseída, háblame al inbox si me consigues una así”; fueron algunos de los hilarantes comentarios que se pudieron rescatar de dicha publicación de Facebook, la cual obtuvo diversas reacciones.

Es importante mencionar que en la película ‘Anabelle’ existe una muñeca ‘poseída’ la cual causa más de un problema a los dueños de la misma; la historia está basada en una muñeca de trapo que existió y que era propieda de una joven llamada Donna, la cual lo recibió en el año 1970, cuando tenía 19 años. La joven contó que cuando recibió la muñeca empezó a ver cosas extrañas, como que la muñeca se movía de lugar y adoptaba posiciones extrañas.

Es por este detalle que los usuarios de Facebook decidieron trolear al sujeto que ofreció un ejemplar de este tipo de muñecas. En la parte superior de esta publicación podrás encontrar fotografías de dicha muñeca ofrecida en redes.