Facebook: Abandonan a cachorro y encuentra cariño en muñeco vestido de “Papá Noel” [FOTO]

En Facebook, miles de usuarios han quedado emocionados hasta las lágrimas al conocer la historia de “Firulais”, un pequeño cachorro que fue abandonado por sus dueños y el decidió irse a vivir al lado de “Papá Noel”.

La inocencia del animal, quien creyó que efectivamente este muñeco era un ser humano quien lo cuidará y brindará amor; ha despertado todo tipo de emociones en Facebook, donde miles de personas han intentado buscar a este animal para adoptarlo y cuidarlo como no lo pudo hacer su dueño.

“Qué hermosa criatura”, “Dios cuide de este pequeño animal”, “Es lo más triste que he visto, no tienen corazón para abandonar a este angelito”; fueron algunos de los sentidos comentarios que dejó esta fotografía que recibió el respaldo de miles de usuarios quienes no pudieron contener sus emociones al ver al pequeño animal quien decidió vivir con este muñeco navideño que encontró en una banca de su ciudad.

Aquí la fotografía que ha desatado más de una lágrima en los usuarios de Facebook quienes criticaron a las personas que abandonan a sus animales, cuando ya no pueden tenerlos en sus hogares.