YouTube viral: parodia muestra reacción de Hitler al enterarse que se perderá el concierto de Tongo [VIDEO]

Una parodia publicada en YouTube nos muestra la hilarante reacción de Adolfo Hitler al enterarse que se perderá el concierto del cantante peruano Tongo, un video que ha hecho reír a los miles de fanáticos del talentoso músico nacional.

El material audiovisual, subido a YouTube por el mismo 'Le Tongue', nos muestra que el líder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán es un fanático del cantante peruano y se sabe la letra de una de sus tantas parodias musicales.

"No me sé el resto, pero sé que es una canción de Tongo, es el único cantante que me hace reír", son las curiosas declaraciones de Hitler en este video que está causando sensación entre los seguidores de Tongo en YouTube.

Como se sabe los videos de 'Hitler se entera' que suelen viralizarse en YouTube son extraídos de la película 'Der Untergang' (La caída) que fue estrenada en 2004 y que nos narra los últimos días del dictador.

Como no podía terminar de otra manera, al final del video, el dictador nazi explota en cólera al saber que no podrá escuchar a Tongo en vivo, todo esto mientras sus oficiales y el resto de sus seguidores lo mira muy asustados.