¿Tienes un celular viejo que no usas? Por esta razón debes cargarlo ocasionalmente

Carga tu celular cada 3 o 4 meses, así no lo uses. Foto: Computer Hoy

Muchas personas tienen la costumbre de renovar su smartphone cada año, optando por un modelo más reciente. Luego de comprar su celular nuevo, algunos regalan (o prestan) su equipo antiguo a amigos, familiares u otro conocido que lo necesite. Sin embargo, hay quienes prefieren guardarlo por si surge alguna emergencia o para revenderlo en un futuro. ¿Eres uno de ellos?"

Si la respuesta es afirmativa, debes saber que muchas personas cometen el error de guardar su teléfono inteligente sin batería, pensando que almacenarlo con carga completa podría causar problemas. Esto es un error, ya que, aunque no uses tu dispositivo por meses o años, muchos especialistas recomiendan cargarlo de forma ocasional. Aquí vamos a explicarte.

¿Por qué es necesario cargar tu smartphone ocasionalmente?

Un artículo publicado por Movilzona, un portal especializado en tecnología, asegura que no es recomendable dejar nuestros smartphones sin carga durante largos periodos. Aunque no los estemos usando y estén apagados, varias compañías (Samsung, Motorola y Xiaomi) aconsejan mantener al menos un pequeño porcentaje de energía almacenado en el dispositivo.

Es decir, antes de guardar tu viejo teléfono, deberías cargarlo al 100% de la batería. De esta manera, podrás despreocuparte de él por varios meses y evitarás que se quede sin carga en poco tiempo. De lo contrario, podrían surgir problemas con su reloj interno y daños en la batería, siendo uno de las principales la pérdida de su capacidad para retener carga.

Vale resaltar que esta recomendación no solo aplica a los teléfonos inteligentes (Android y iPhone), también a las tablets, laptops, consolas de videojuegos portátiles, entre otros aparatos similares. Si quieres evitar que sufran de problemas de autonomía, trata de cargar sus baterías de vez en cuando, incluso si no los has utilizado en mucho tiempo.

¿Cada cuánto tiempo debes cargar un celular que no usas?

De acuerdo a la publicación, los fabricantes aconsejan cargar la batería de tu smartphone al menos cada tres o cuatro meses. Esto significa que deberás sacarlo de donde lo tengas guardado, conectarlo a la corriente y esperar a que se complete la carga. También es recomendable encender el aparato y verificar que no haya ningún desperfecto.

Finalmente, como última recomendación, tu celular debe guardarse en un lugar libre de humedad, ya que esta podría dañarlo internamente. Además, evita tenerlo cerca de fuentes de calor o frío, como cocinas u hornos. También es necesario mantenerlo en su caja junto con todos sus accesorios, para evitar rayones y la pérdida del cargador, cable, etc.