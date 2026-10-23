Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Keiko endulza con bonos, Belaunde llama desde la cárcel y ¿vuelve reactiva? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Papa León XIV en Perú: así deberán recuperar las horas los trabajadores por los días no laborables

La norma aprobada por el Gobierno establece las condiciones y los lineamientos que deben considerar las instituciones públicas y empresas privadas para determinar la aplicación de la medida y la recuperación de horas en su personal.

Días no laborables en Perú
Días no laborables en PerúFoto: Andina / Difusión
Por
google iconLa República en Google

La visita del papa León XIV al Perú generará un cambio en el calendario nacional luego de que el Gobierno declarara días no laborables compensables para los trabajadores públicos y privados por la llegada del sumo pontífice, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026. La medida regirá en días específicos para las siguientes regiones: Lima y Callao, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cusco y Ucayali.

Ante esta disposición, surge la duda entre los trabajadores de cómo tendrán que ser recuperadas las horas no laboradas en el marco de esta iniciativa. Una revisión al Decreto Supremo N.º 020-2026-TR permite aclarar las condiciones y los lineamientos que deberán considerar las instituciones públicas y empresas privadas para determinar la aplicación de la medida y la recuperación de horas en su personal.

Video destacado

¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Gobierno declara días no laborables compensables por la visita del papa león xiv a perú

PUEDES VER:

lr.pe

Sector público: compensación será en 10 días posteriores

Según la normativa, en el caso de las entidades del sector público, se declaran días no laborables sujetos a compensación:

  • Lima y Callao: 11, 12 (de 13.00 a 24.00 horas) y 16 de noviembre
  • Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura: 13 y 14 de noviembre.

Las horas no trabajadas por los servidores públicos deberán compensarse en los 10 días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función de las necesidades de la institución.

Sector privado: recuperación depende de acuerdo previo

En cuanto al sector privado, el decreto declara días no laborables sujetos a compensación:

  • Lima y Callao: 11, 12 (de 13.00 a 24.00 horas) y 16 de noviembre
  • Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura: 13 y 14 de noviembre.
  • Cusco y Ucayali: 15 de noviembre

Un aspecto clave para este grupo es que los centros de trabajo privado solo pueden acogerse a lo dispuesto si se llega a un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. A falta de acuerdo, deberá decidir el empleador.

Asimismo, se dispone que ese acuerdo tendrá que establecer la forma como se recuperarán las horas dejadas de laborar durante el día no laborable. Si no se llega a un acuerdo, nuevamente el empleador lo definirá.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV en Perú: así deberán recuperar las horas los trabajadores por los días no laborables

Madre fue a dar a luz a gemelas, pero solo le entregaron a una bebé: “Quiero que aparezca mi hija”

Murió su esposo, fundador de The North Face, y ella continuó su proyecto: donó más de 400.000 hectáreas para proteger la Patagonia chilena

Sociedad

Madre fue a dar a luz a gemelas, pero solo le entregaron a una bebé: “Quiero que aparezca mi hija”

Dos distritos de Lima se quedan sin agua HOY, 23 de octubre: consulta las zonas afectadas por Sedapal

La gigantesca máquina de 1.750 toneladas que excavó bajo el río Rímac y completó un tramo clave del Metro de Lima

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Juan Varillas Solano, el juez de las cautelares exprés, regresaría a dirigir el Séptimo Juzgado Comercial

Juntos por el Perú presentará demanda de inconstitucionalidad por aprobación de pedido de facultades

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”