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Trabajadora de limpieza recogía basura, manipuló un explosivo oculto y sobrevivió al estallido en Surco

El artefacto, escondido entre la vegetación cerca de la Base Aérea Las Palmas, activó las alarmas de vehículos cercanos. La policía investiga su procedencia y el tipo de material, que podría ser una bombarda o un artefacto pirotécnico.

La trabajadora no sufrió lesiones físicas tras la explosión del artefacto.
La trabajadora no sufrió lesiones físicas tras la explosión del artefacto. | Composición LR
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Una trabajadora de limpieza pública de Santiago de Surco resultó ilesa luego de manipular accidentalmente un artefacto explosivo que se encontraba oculto entre la vegetación de la cuadra 19 de la avenida Jorge Chávez, cerca de la puerta principal de la Base Aérea Las Palmas de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

El incidente ocurrió cuando la empleada municipal recogía residuos de la vía pública y tomó el objeto sin advertir el peligro. La detonación interrumpió sus labores y provocó que los vehículos estacionados en la zona activaran sus alarmas debido a la fuerza de la onda expansiva.

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Pese al estallido y al humo que se propagó en el lugar, la trabajadora no sufrió lesiones físicas. Sin embargo, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica preventiva tras la emergencia.

El artefacto estaba escondido entre las hojas de un arbusto y, según la información preliminar, su apariencia no habría permitido advertir el riesgo que representaba.

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Policía investiga la procedencia del explosivo

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las diligencias para determinar el tipo de artefacto utilizado y establecer cómo llegó a la vía pública. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente su procedencia ni su composición.

Vecinos y testigos de la zona sospechan que el objeto podría ser una bombarda o un artefacto pirotécnico de fabricación artesanal. Según sus testimonios, en esa cuadra de la avenida Jorge Chávez se registrarían frecuentes enfrentamientos entre pandillas y grupos de vándalos que utilizarían este tipo de material en la calle.

La comisaría de Santiago de Surco quedó a cargo de la investigación y continúa recabando testimonios e información para esclarecer las circunstancias de la detonación e identificar a los posibles responsables.

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